Furtwangen Furtwanger Helfer finden immer noch viel Müll

Die Aktion „Saubere Landschaft“ zieht immer noch viele Freiwillige an. Diese finden auch Toilettenpapier am Wasserspielplatz der Breg – ein beunruhigendes Zeichen?

Sehr zufrieden ist die Stadtverwaltung mit der Resonanz auf ihren Aufruf zur Aktion „Saubere Landschaft“: Helfer von Schulen, Vereinen, Stadtverwaltung und weitere Freiwillige beteiligten sich – teilweise auch an anderen Tagen – an dieser Aktion, um die Umwelt von Müll zu befreien, den andere achtlos weggeworfen hatten. Besonders positiv bewertete die Stadtverwaltung die große Zahl junger Menschen, die sich an dieser Aktion beteiligten. Gerade auch die Schulen beteiligten sich im großen Umfang, dann allerdings während der regulären Unterrichtszeiten.

Zuletzt waren es rund 80 Helfer, die auf dem Bauhof bestimmte Gebiete zugeteilt bekamen, die sie in kleinen Gruppen vom Müll säuberten. Insgesamt war es ein kompletter Container, der hier mit dem gesammelten Müll gefüllt werden konnte. Die Müllmenge ist sicher deutlich geringer als in früheren Jahren, aber noch immer gibt es genügend Zeitgenossen, die die Umwelt verschmutzen.

Zum einen sind es achtlos weggeworfene Gegenstände, gerade auch entlang den stärker befahrenen Straßen, die auffallen. Es gibt aber auch immer noch Müll, der offensichtlich ganz bewusst in der Natur entsorgt wird. Zu den auffälligsten Objekten in diesem Jahr gehörten eine Matratze in Schönenbach, Autoreifen an der Südtangente, ein Deckbett oder eine Bratpfanne. Kurios auch eine Feststellung der Helfer des Angelsportvereins: In der Breg im Bereich um den Wasserspielplatz wurden größere Mengen an Toilettenpapier im Fluss gefunden. Ob hier noch ein privater Kanal nicht ans Kanalnetz angeschlossen ist, sondern direkt in die Breg mündet, fragten sich die Angler. Die Helfer vom Jugendrotkreuz konnten am Busbahnhof auf dem Boden große Mengen an Zigarettenkippen zusammenlesen, den Rauchern war wohl der Weg ein paar Meter zum nächsten Mülleimer zu weit. Am Ende der Aktion gab es natürlich für die Helfer wieder als kleines Dankeschön ein Vesper.