Furtwangen Furtwanger Berufsbildungsmesse lockt zahlreiche Besucher an

Furtwanger Berufsbildungsmesse lockt zahlreiche Besucher an

Die zehnte Auflage der Info-Veranstaltung findet erneut ein interessiertes Publikum. Große und kleine Arbeitgeber der Region zeigen sich und ihr Ausbildungsangebot.

Erneut erlebte die Berufsbildungsmesse Furtwangen am OHG in der zehnten Auflage regen Besuch. Sowohl Unternehmen wie Besucher zeigten sich beeindruckt und zufrieden. Bürgermeister Josef Herdner als Schirmherr der Veranstaltung betonte bei der Eröffnung der Messe, wie stolz Furtwangen auf die hohe Wirtschaftskraft in der Region Oberes Bregtal sein könne. Unterschiedlichste Unternehmen seien hier vertreten und die Bildungsmesse biete hier den Besuchern einen aussagekräftigen Querschnitt.

Genauso wichtig sei aber auch das Angebot für die Jugendlichen: Sie sehen, welche Möglichkeiten sie hier für ihre Ausbildung haben. Das bedeutet, dass nach dem Ende der Schulzeit ganz klare Perspektiven auf die Jugend warten. Besonders dankte er zum zehnjährigen Bestehen dieser Bildungsmesse den Initiatoren, allen voran die Ausbilder Manfred Nopper von Rena und Michael Schonhardt und Matthias Seeburg von S.Siedle & Söhne sowie ebenso von Seiten des OHG der damalige Realschulrektor Gerhard Mengesdorf.

Die Aufteilung der Messe war in diesem Jahr aus zwei Gründen etwas verändert. Zum einen gab es gewisse Einschränkungen durch Sanierung und Umbau am OHG, zum anderen war die Aula in diesem Jahr für die verschiedenen Musikdarbietungen reserviert. Sängerin Jenny Bright aus St. Georgen konnte mit ihrer Stimme begeistern. Auch die anderen Darbietungen der Schulband des OHG und der Bläserjugend der Musikvereine Schönenbach und Gütenbach kamen gut an, doch die Zuhörer verweilten nicht lange, da sie geschäftig von Stand zu Stand eilten.

Das Angebot war auch sehr vielseitig. Vor allem waren überall kompetente Gesprächspartner anwesend, sowohl Auszubildende der verschiedenen Betriebe wie auch die Leiter der Ausbildung. Sowohl Schüler wie deren Eltern konnten sich somit ausführlich über die Berufsmöglichkeiten informieren. Durch die etwas beengten Verhältnisse in den Klassenräumen war in diesem Jahr allerdings das Angebot an Aktionen für die Besucher, beispielsweise das Basteln von Souvenirs, etwas eingeschränkt.

Es gab aber noch viele unterhaltsamen Möglichkeiten vom Autorennen über Ballspiele bis zum Tischfußball. Die Betriebe zeigten sich einmal mehr sehr zufrieden mit der Messe, die sehr gut organisiert sei, so ein neuer Aussteller aus dem Raum Donaueschingen.

Nicht zuletzt hat diese Bildungsmesse auch eine wichtige Bedeutung für die Suche nach Nachwuchs. Denn die Schülerzahlen sinken, der Bedarf an Azubis der Betriebe dagegen steigt sogar mit der Zeit. Mancher Betrieb konnte hier also noch konkret freie Stellen für dieses Jahr anbieten. Immer wieder betonten die Firmen wie Wiha aus Schonach die Bedeutung der Messe, um auch in dieser Raumschaft bekannt zu werden. Und beim Hotel Öschberghof Donaueschingen, das auch regelmäßiger Aussteller ist, sind noch einige der insgesamt 80 Lehrstellen frei.