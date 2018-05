Furtwangen Furtwanger April 2018 bricht bisherigen Hitzerekord

Der Monat ist überdurchschnittlich reich an Sonnenschein. Große Trockenheit ist jedoch ein allgemeines Phänomen.

Furtwangen – Der April war in Furtwangen der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen (1979). Zugleich war der Monat sehr trocken und überdurchschnittlich reich an Sonnenschein. Mit einer Mitteltemperatur von 9,6 Grad wurde der langjährige Mittelwert an der Wetterstation auf dem Kussenhof um 4,9 Grad überschritten. Höhere Abweichungen vom Normalwert hatte es bisher nur in drei Monaten gegeben: Der Juni 2003 war um 7,0 Grad zu warm gewesen, der August 2003 um 5,9 Grad und der Dezember 2015 um 5,3 Grad.

Der Furtwanger April war so warm wie ein mittlerer Mai. Kein regionales Phänomen: In ganz Deutschland war der April ein extrem warmer Monat. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, hat es seit Beginn der Messungen 1881 hierzulande keinen wärmeren April gegeben. Bundesweit war der Monat um fünf Grad zu warm, die Furtwanger Werte entsprechen exakt der überregionalen Beobachtung.

21. April der wärmste Tag

Die Tageswerte erreichten keine neuen Spitzenwerte. Mit 23,5 Grad war der 21. April der wärmste Tag des Monats, er blieb hinter dem 28. April 2012 zurück, der es auf 25 Grad gebracht hatte. Strenger Frost, den es im Furtwanger April durchaus noch geben kann, blieb in diesem Jahr aus. Mit gerade minus 3,5 Grad erreichte der 2. April den tiefsten Wert. Das historische Minimum datiert unterdessen auf minus 12,5 Grad, verzeichnet am 13. April 1986.

Beständig steigende Temperaturen

Dass der warme April einen Trend widerspiegelt, zeigen die Apriltemperaturen aus vier Jahrzehnten. In den achtziger Jahren kam der vierte Monat des Jahres im Mittel auf 3,6 Grad, in den Neunzigern auf 4,2 Grad und in den nuller Jahren auf 5,4 Grad. Das laufende Jahrzehnt steht aktuell bei 5,6 Grad.

Zugleich war der April sehr trocken. Mit 54 Litern pro Quadratmeter brachte der Monat nur 45 Prozent des langjährigen Durchschnittswertes. In den vergangenen vier Jahrzehnten steht der zurückliegende Monat auf Platz fünf der bisher trockensten April-Monate. Der höchste Tageswert blieb ebenfalls im Rahmen, er wurde mit 19 Litern während eines Gewitters am Abend des 15. April gemessen. Der historische Spitzenwert eines Apriltages stammt aus dem Jahr 1983 mit gut 77 Litern.

Sucht man bei den Niederschlägen einen Trend wie bei den Temperaturen, so stellt man fest, dass der April zuletzt öfter sehr trocken war. Vor der Jahrtausendwende waren in Furtwangen im Mittel 132 Liter pro Quadratmeter gemessen worden, seither nur noch 104 Liter. Der bisher trockenste April datiert auf das Jahr 2007 mit knapp 13 Litern. Da der Januar sehr feucht war, liegen die Jahresniederschläge für 2018 trotz der anschließenden drei trockenen Monate noch knapp im Plus.

Die Temperaturen für 2018 liegen bisher etwa ein Grad über Normal, nach einem warmen Januar und April und einem kalten Februar.