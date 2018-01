Furtwangen Furtwangen feiert den Frühling unter neuem Namen

In der Innenstadt finden am 6. Mai der Naturparkmarkt und der verkaufsoffene Sonntag statt. Auch die Vereine können sich präsentieren.

Am 6. Mai findet in der Innenstadt der Furtwanger Frühling statt. Dabei handelt es sich um die Veranstaltung, die früher Blühendes Furtwangen hieß.

Das Ganze wird erneut mit einem Naturparkmarkt und einem verkaufsoffenen Sonntag des Einzelhandels verbunden. Die Furtwanger Innenstadt bleibt an diesem Tage für den gesamten Verkehr gesperrt, Umleitungen sind ausgeschildert.

Ab 11 Uhr beginnt der Naturparkmarkt, der sich vom Marktplatz aus Richtung Wilhelmstraße fortsetzt. Daran schließen sich mehrere Verkaufs- und Essensstände. In diesem Jahr wird eine neue Idee umgesetzt: Den ortsansässigen Vereinen soll die Möglichkeit gegeben werden, auf ihre Arbeit aufmerksam zu machen. Alle interessierten Vereine, egal ob Sportverein, Musikverein, Jugendmusikschule oder Tanzgruppen können daran teilnehmen. Der Gedanke ist, dass sich jeder Verein mit einem Stand präsentiert, der auch bewirtet werden kann. Dies kann mit einem Auftritt oder auch mit Werbematerial erfolgen.

Somit will man den Vereinen die Möglichkeit geben sich einmal in einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Wer Interesse hat, soll sich mit der Agentur Feierabend in Verbindung setzen.

Kontakt für die Anmeldung: Werner Dold, 07723/39 87 oder 0162 / 9 80 59 27,E-Mail: doldwerner@googlemail.com