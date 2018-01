vor 2 Stunden Isabella Heimpel Furtwangen Frauenfasnet: Die Magie des Orients verzaubert

Wieder einmal war diese Frauenfasnet ein Höhepunkt der närrischen Tage in Furtwangen. „Suleika, Fatima, eilt herbei, der fliegende Teppich bringt euch eins, zwei, drei zu 1001. Nacht. In St. Cyriak wird ein Märchen wahrgemacht.“ So kamen die Frauen zahlreich in den Pfarrsaal und feierten gut gelaunt bis zum Morgengrauen.