Furtwangen Floriansfest in Rohrbach füllt die Feuerwehrkasse

Floriansfest in Rohrbach füllt die Feuerwehrkasse

Die Rohrbacher Kameraden stemmen ihr beliebtes Fest, dessen Einnahmen auch in die Ausrüstung der Wehr fließen.

Seit rund 30 Jahren ein beliebter Treffpunkt in Rohrbach: das Floriansfest der Abteilung Rohrbach der Furtwanger Feuerwehr auf dem Dorfplatz an Pfingsten. An zwei Tagen herrschte im Festzelt reger Betrieb.

Der stellvertretende Abteilungskommandant Manuel Braun zeigte sich sehr zufrieden mit dem Besuch und dem Ablauf des Festes. Vor allem betonte er auch das gute Miteinander in der Abteilung: Die 28 aktiven Mitglieder der Rohrbacher Feuerwehr und auch deren Partner sind das Wochenende über voll im Einsatz und sorgen dafür, dass sich die Gäste hier wohl fühlen. In diesem Jahr hatte die Feuerwehr dabei wieder Glück mit dem Wetter.

Ein fester Programmpunkt ist neben Musik aus der Konserve zur übrigen Zeit am Sonntagmittag zum Mittagessen das Konzert des Musikvereins Frohsinn Rohrbach. Auch dies trug sicherlich dazu bei, dass das Festzelt bereits am späten Vormittag gut besetzt war. Und dank des guten Wetters konnten im Freien Bänke aufgestellt werden.

Dabei gilt es immer wieder darauf hinzuweisen, dass die Einnahmen aus solchen Veranstaltungen der Feuerwehr zwar in eine sogenannte Kameradschaftskasse fließen. Neben der Pflege der Kameradschaft der Feuerwehrleute werden hier aber noch wesentlich stärker auch zusätzliche Anschaffungen für die Abteilung finanziert.

Beim Feuerwehrfest in Rohrbach gab es am Sonntagnachmittag dann noch weitere Programmpunkte. So führte die Jugendfeuerwehr Furtwangen mit ihrer neuen Übungsanlage für den Brandschutz verschiedene Löschmaßnahmen vor. Die jüngsten Festbesucher konnten hier auf einem Spielzeug-Feuerwehrfahrzeug ihre Runden drehen, und ganz beliebt sind bei solchen Feuerwehr-Festen immer die Fahrten für die Kinder mit dem Feuerwehrauto.