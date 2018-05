Furtwangen/Vöhrenbach/Gütenbach Feuerwehren im oberen Bregtal stehen vor vielen Herausforderungen

Die historische Bebauung etwa in Furtwangen birgt viele Gefahren, die bei einem Brand sogar der ganzen Kernstadt drohen können. Hochwasser und Unfälle sind weiter besonders heikel, weil viel technisches Wissen gefragt ist.

Oberes Bregtal – „Retten – löschen – bergen – schützen“, das ist das bekannte Motto der Feuerwehr, das natürlich auch für die drei Feuerwehren im oberen Bregtal gilt. Neben großen Bränden gibt es auch in anderen Bereichen immer wieder große Einsätze, die alles von der Feuerwehr und ihren Mitgliedern fordern. Im Bregtal sind dies etwa das Hochwasser in diesem Frühjahr gerade für die Feuerwehr Furtwangen, ein Chemieunfall bei einem Vöhrenbacher Industrieunternehmen oder der Absturz eines Tragschraubers in Gütenbach vor einiger Zeit.

Auch große Brände gehören natürlich nach wie vor zum Aufgabenfeld der Feuerwehr. Das wurde im vergangenen Jahr der Bevölkerung in Furtwangen deutlich. Nur durch ihr beherztes Eingreifen konnte die Feuerwehr ein Übergreifen beim Brand eines Wohnhauses an der Fohrenstraße auf die Nachbarhäuser verhindern: in kurzer Zeit hätte dies zu einem verheerenden Stadtbrand werden können. Gerade ein solcher Stadtbrand war es, der vor mehr als 150 Jahren zur Gründung der Furtwanger Feuerwehr führte.

Auch in Vöhrenbach und Gütenbach gibt es immer wieder große Brände, die ein beherztes Eingreifen der Feuerwehr fordern. Ein Beispiel war der große Brand erst vor wenigen Wochen im Vöhrenbacher Ursbachtal. Ein massiver Großbrand war vor drei Jahren der Brand beim Sägewerk Willmann in Urach, hervorgerufen durch Brandstiftung. Sägewerk-Besitzer Siegfried Willmann ist begeistert von der Feuerwehr: „Ich bin der Feuerwehr dankbar, weil sie sehr, sehr schnell ist. Bei dem Großbrand hatte sie wegen der massiven Brandstiftung keine Chance, aber sie konnte durch ihren schnellen Einsatz ein Übergreifen auf das Hauptwerk verhindern.“

Aber es sind eben nicht nur Brände, die die Feuerwehr fordern. Anfang des Jahres gab es nach starken Regenfällen in Furtwangen zahlreiche Überschwemmungen. Deutlich mehr als 30 Einsätze mussten hier absolviert werden. Mit insgesamt 100 Mann aus allen Abteilungen der Furtwanger Feuerwehr war man überall im Einsatz. Zahlreiche Keller waren vollgelaufen, besonders an Baumannstraße, Goethestraße und Weiherstraße. Wenig später gab es bei der Feuerwehr Furtwangen einen Führungswechsel: nach zwei Jahren als stellvertretender Kommandant übernahm Jochen Löffler die Leitung der Feuerwehr, nachdem sein Vorgänger Manfred Hoch in den Feuerwehr-Ruhestand ging. Aber er sei gut vorbereitet: „Ich habe viel mitgekriegt in den letzten beiden Jahren und vieles mit Manfred Hoch gemeinsam gemacht. Gerade in den letzten vergangenen fünf Jahren hat sich die von Feuerwehr sehr gut entwickelt und die Ortswehr ist mit den Abteilungen richtig zusammengewachsen.“

Aber nicht nur in einer Stadt wie Furtwangen, auch in der kleinsten Gemeinde des Kreises, in Gütenbach, ist die Feuerwehr regelmäßig stark gefordert. Neben Bränden wie in einer großen Holz-Heizanlage gab es auch manche andere kritische Situation, die von der Feuerwehr gemeistert wurde. Ein Beispiel ist ein Lkw mit Heizöl, der auf einem schmalen Weg abgerutscht war und auf ein darunter stehendes Haus zu stürzen drohte. Mit viel Einsatz konnte dies aber verhindert werden. Und einer der größten Einsätze in der ganzen Raumschaft war im September 2016 der Absturz eines Tragschraubers, eine Art kleiner Hubschrauber, im Kilpental.

Auch in Vöhrenbach gab es ungewöhnliche Einsätze, so im August des vergangenen Jahres: Eine umweltgefährdende, stark ätzende, gesundheitsgefährdende und hoch wassergefährliche Reinigungsflüssigkeit sorgte für ein Großaufgebot an Feuerwehren und Rettungskräften unter der Federführung der Feuerwehr Vöhrenbach. Neben der Vöhrenbacher Wehr waren der Gefahrgutzug des Schwarzwald-Baar-Kreises, fünf Fahrzeuge des Roten Kreuzes, die Polizei und weitere Spezialisten des Landratsamtes vor Ort. Insgesamt waren es 20 Fahrzeuge und 80 Feuerwehrmitglieder. Unter Atemschutz und mit Schutzanzügen wurde die Straße von der gefährlichen Substanz befreit und die Restmenge umgepumpt. Unter anderem konnte durch den effektiven Einsatz eine Verschmutzung des nahe gelegenen Baches verhindert werden.

"Flächendeckender Bevölkerungsschutz ist ohne Freiwillige Feuerwehr nicht möglich"

Ralf Heizmann ist Kommandant der Vöhrenbacher Feuerwehr. Er ist ein Eigengewächs und seit seiner Jugend bei den Floriansjüngern. Im Interview zeigt er seinen Blick auf die Zukunft der Wehr auf

Sie sind seit zwei Jahren Kommandant der Feuerwehr Vöhrenbach. Wie sehen Sie Ihre Aufgabe?

Meine Aufgaben sind im Feuerwehrgesetz festgelegt. Der Kommandant leitet die Feuerwehr und ist für die Leistungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft verantwortlich, er organisiert die Aus- und Weiterbildung, definiert Alarmierungskonzepte, verantwortet die Führungsstruktur und Einsatzleitung sowie die Beschaffung, Ausrüstung und deren Erhalt. Er ist Berater des Bürgermeisters und der Gemeindevertreter in allen Belangen zum Thema Feuerwehr. Unterstützt werde ich von zwei Stellvertreten, den Abteilungskommandanten, dem Jugendwart und dem Vertreter der Altersmannschaft.

Wie und wann kamen Sie zur Feuerwehr?

Im Jahr 1986 kam ich unter dem heutigen Ehrenkommandanten Franz Neumeier zusammen mit vielen meiner gleichaltrigen Kameraden in die Jugendfeuerwehr.

Haben Sie damals schon einmal daran gedacht, dass Sie auch Gesamtkommandant der Feuerwehr Vöhrenbach werden könnten?

Nein, damals beim Eintritt noch nicht. Die Bereitschaft, einmal für das verantwortungsvolle Ehrenamt des Kommandanten zu Verfügung zu stehen, entwickelt sich erst über die Jahre.

Worin sehen Sie Ihre wichtigsten Aufgaben in den kommenden Jahren?

Offen sein für Neues, bereit sein für Modernes. Schritt halten beim Wandel der Zeit, Weitblick bei der Zusammenarbeit der Abteilungen und den Feuerwehren.

Manche Feuerwehr hat Probleme mit dem Nachwuchs. Sehen Sie noch eine Zukunft für die freiwillige, ehrenamtliche Feuerwehr?

Ein flächendeckender Bevölkerungsschutz mit Einhaltung der Hilfsfristen wird ohne Freiwillige Feuerwehren nicht funktionieren. Wir müssen Jugendliche, aber auch Quereinsteiger für das Ehrenamt begeistern und dann auch halten. Bei uns haben wir das Glück, dass wir die Mitgliederzahl der Jugendfeuerwehr in den vergangenen zwei Jahren von zwölf auf 24 Jugendliche erhöhen konnten. Die Jugendfeuerwehr war und ist seit ihrer Gründung bis heute der beste Grundstein für eine solide Ausbildung auf Standortebene. Neben den feuerwehrtechnischen Themen bieten wir viele weitere spannende Aktivitäten.

Fragen: Stefan Heimpel