Furtwangen Feuerwehr-Bilanz: Januar 2018 fast so schlimm wie ganz 2017

Die Feuerwehr von Furtwangen war in diesem Jahr wegen der Unwetter- und Hochwasserereignisse besonders stark gefordert. So gab es bereits jetzt im Januar 50 Einsätze der Gesamtwehr. Im gesamten Vorjahr waren es 71 Einsätze.

Der Vergleich zeigt, dass das laufende Jahr die Einsatzzahlen von 2017 deutlich übertreffen wird. Wie der Pressebeauftragte der Feuerwehr, Nico Heidinger, erklärt, werde die Feuerwehrarbeit in Furtwangen ehrenamtlich geleistet. „Dies erfordert viel Verständnis der Familie und der Arbeitgeber – und viel Spaß am Ehrenamt.“

Mit rund 150 Männern und Frauen in der Gesamtwehr sei man in Furtwangen „gut aufgestellt“. Dank der Hochschule gebe es auch einige Studenten, die sich in der Regel bereits in ihrer Heimatgemeinde bei der Feuerwehr engagierten und diesen Dienst auch während ihres Studienaufenthaltes in Furtwangen weiter leisten wollten, erklärt Heidinger. Die Studenten würden also Erfahrung und Ausbildung mitbringen und könnten gut eingesetzt werden. Derzeit seien acht angehende Akademiker in der örtlichen Wehr. Es gebe sogar eine Warteliste weiterer Studenten, die gerne mitmachen wollten und zum Zug kämen, wenn einer aus der bisherigen Studentengruppe bei der Feuerwehr abspringe.

Als erfreulich wertet Heidinger auch den Zustrom von der Jugendfeuerwehr in die Reihen der aktiven Wehr. Derzeit seien es insgesamt 20 Jugendfeuerwehrler, davon acht Mädchen. Das belege, dass sich in der Geschlechterverteilung bei der Feuerwehr etwas ändere und zunehmend auch Mädchen und Frauen Gefallen an diesen Aufgaben fänden. Noch gebe es in der Gesamtwehr lediglich drei Frauen, davon sei eine als Jugendleiterin engagiert. Früher habe die Feuerwehr als Männerdomäne gegolten. „Aber Frauen können das genau so gut“, begrüßt Heidinger deren stärker werdenden Anteil.

In den kommenden Jahren würden einige Feuerwehrleute die Altersgrenze von 65 Jahren erreichen und müssten dann in die Altersmannschaft wechseln. Um so mehr lädt Heidinger Interessenten ein, sich der Feuerwehr in Furtwangen anzuschließen. Willkommen seien auch Zugezogene, auch solche ohne Feuerwehrerfahrung, die im Erwachsenenalter neu bei der Feuerwehr mitmachen wollten.

Ein Blick auf die Einsätze des vergangenen Jahres zeigt ganz unterschiedliche Herausforderungen. Heidinger erinnert an den großen Dachstuhlbrand in der Fohrenstraße im Juli, aber auch an kleinere Einsätze wegen Ölspuren, Kleinbränden oder Brandmeldeanlagen. Immer wichtiger werde die Technische Hilfeleistung, sei es beim Türöffnen für den Rettungsdienst, bei Verkehrsunfällen oder anderen Situationen wie beispielsweise im Zusammenhang mit Hochwasser.

Gerade das Hochwasser im Januar in diesem Jahr hielt die Feuerwehr besonders auf Trab. 48 Stunden am Stück seien es bei dem Ereignis Anfang Januar gewesen, berichtet Heidinger. Von den bislang 50 Einsätzen im Januar gingen alleine etwa 35 auf das Konto des Hochwassers.

Die Feuerwehr sei in der Regel sehr schnell vor Ort. So gebe es etliche Feuerwehrleute, die ihren Arbeitsplatz in der Nähe des Rettungszentrums hätten. Bei kleineren Einsätzen wie das Beseitigen einer Ölspur oder eines umgefallen Baumes sei es auch möglich, mit der „kleinen Schleife“ eine begrenzte Zahl an Einsatzkräften und nicht alle Feuerwehrleute zu alarmieren.

