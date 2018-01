Furtwangen Fasnet-Ausrufen und Narrenbaumstellen: Herdners große Fahrt im goldenen Cabrio

In Furtwangen verfolgen zahlreiche Zuschauer das Ausrufen der Fasnet, der Narrenbaum steht jetzt auch auf dem Furtwanger Marktplatz.

Das Wetter spielte am Samstagnachmittag mit, als das Fasnet-Ausrufen mit zahlreichen Zuschauern und vielen Zunftmitgliedern im Häs auf dem Marktplatz stattfand. In diesem Jahr wurde dieses Spektakel vom SWR-Fernsehen aufgezeichnet für die Sendung „Treffpunkt“ am Fasnetsonntag. Nach dem Zug durch die Stadt, angeführt von der Stadtkapelle, begannen die Narrenbaumsetzer mit ihrer Arbeit, während die Hexen auf einer Leiter das Rathaus erklommen.

Es dauerte nicht lange bis der in Handschellen gefesselte Bürgermeister Josef Herdner in seinem Büro gefunden war und zur Gaudi der Zuschauer im „goldenen Winker-Cabrio“ recht unsanft über den holprigen Marktplatz gefahren wurde. Auf der Zunftbühne angekommen, gab er unter Weh und Ach bis zum Aschermittwoch sowohl den Rathausschlüssel als auch die Macht über die Stadt an die Narren ab.

Zunftmeister Christof Winker trug sodann die übliche Fasnet-Proklamation vor, in der er wieder einiges aufs Korn nahm. So konnte er berichten, dass das Hotel Ochsen ein neues Veranstaltungsprogramm „Hau ab! Gäste nicht erwünscht!“ entwickelt habe. Zunftmeister Christoph Winker wurde selbst aufs Korn genommen: Er solle seinen Gästen für den nächsten Silvesterball empfehlen, auch Tische und Stühle mitzubringen, damit sie einen Platz bekommen. Pfarrer Demmelmair spendiert in seiner Freude über die Wiederwahl von Josef Herdner eine lebensgroße Statue des Schutzpatrons aller widerspenstigen Gemeinderäte, gestaltet von Künstler Hubert Rieber.

Ebenso ging es um die landwirtschaftliche Jamaika-Koalition im Bregtal oder um Heinz Guhl, der offensichtlich für den „Danuvius“ an der Quelle Modell gesessen sei. Unter den Klängen der Stadtkapelle konnten die Narrenbaumsetzer ihre Arbeit erfolgreich vollenden.

Am 11. Februar sendet das SWR-Fernsehen ab 18.45 Uhr im „Treffpunkt“ einen halbstündigen Bericht über die Fastnacht in Furtwangen. Bereits im vergangenen Jahr war das Fernsehen unter anderem beim großen Umzug dabei. In diesem Jahr folgen noch weitere Fernsehaufnahmen beim Fasnet-Ausrufen am vergangenen Samstag sowie beim ganzen Programm vom Schmutzigen.