Furtwangen Endlich Fasnet! Narren befreien Furtwanger Schüler aus dem Unterricht

Aus den Fängen ihrer Lehrer befreit wurden am Vormittag des Schmutzigen Donnerstags die Schüler. Damit war für den Rest der Fasnetzeit der Unterricht endgültig beendet, in den Schulen herrschte anschließend Party-Stimmung.

Begleitet von der Jugendkapelle unter der Leitung von Bernhard Weißer zog eine große Abordnung der Furtwanger Narren von der Anne-Frank-Schule über die Werkrealschule bis zur Friedrichschule. Die Schüler wurden aus ihren Klassenzimmern befreit. Weitere Gruppen waren unterwegs in den Kindergärten und in der Bregtalschule, auch hier wurden die Kinder auf die Fasnet eingestimmt.

In der Anne-Frank-Schule zogen die Narren durch alle drei Pavillons und feierten gemeinsam mit Grund- und Förderschülern bei Narrenmarsch und Schunkelliedern. Für die Narren gab es noch eine kleine Stärkung, bevor sie sich dann wieder auf den Weg machten. Mit viel guter Laune feierten die Schüler noch eine ganze Weile weiter, bevor sie dann nach Hause gingen und damit die Fasnachtsferien begannen.

Nächste Station war die Werkrealschule, hier fand das gemeinsame Treiben in der Aula der Schule statt, auch hier war die Stimmung gut. Weiter ging es in die Friedrichschule und dann gemeinsam in die Festhalle.

Nach dieser Befreiung zogen die Narren dann in die Stadt, wo sie sich an verschiedenen Stellen stärkten. Am Nachmittag begann dann der Kinderumzug.