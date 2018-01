Furtwangen Dirigent eröffnet mit Marsch aus eigener Feder

Ronald Holzmann leitet beim Neujahrskonzert die Stadtkapelle. 1968 hat er die Jugendkapelle mitbegründet und auch gleich einen Marsch komponiert.

Ein besonderes Ereignis beim Neujahrskonzert der Stadtkapelle war der Besuch von Ronald Holzmann: Selbst Gründungsmitglied der Jugendkapelle Furtwangen vor 50 Jahren, aktiver Musiker und zwei Jahre Dirigent der Kapelle, führte er zum Auftakt seine eigene Komposition auf.

Nach dem Einzug der Musiker konnte Ansagerin Stefanie Weiß in einem kurzen Interview den Musiker vorstellen. Ronald Holzmann hatte 1968 im Alter von 17 Jahren für das Neujahrskonzert, einen Jubiläumsmarsch komponiert, der an diesem Abend auch aufgeführt wurde. Im gleichen Jahr komponierte Ronald Holzmann einen weiteren Marsch für die Stadtkapelle mit dem Titel „Den Idealisten zur Ehr“ und würdigte damit alle die Menschen, die sich in den Nachkriegsjahren mit ihrem Idealismus unter anderem für das ein Vereinsleben stark gemacht hatten.

Dieser Marsch wurde von der Stadtkapelle beim Neujahrskonzert 1969 aufgeführt. Und er erklang nun beim Neujahrskonzert 2018 wieder in der Festhalle. Ronald Holzmann übernahm es selbst, die Stadtkapelle bei diesem Werk sehr pointiert und ausdrucksstark zu führen. Entsprechend groß war dann auch der Beifall nach diesem Stück.

Holzmann begann 1963 mit seiner Ausbildung an der Klarinette beim damaligen Dirigenten der Stadtkapelle Josef Hummel. Er war bei den Nachwuchsbläsern dabei und bei den Gründungsmitgliedern der Jugendkapelle Furtwangen 1968 und musizierte in der Stadtkapelle. 1973 und 1974 übernahm für zwei Jahre das Dirigentenamt der Stadtkapelle, bevor er die Stadt verließ.

In Freiburg studierte Holzmann Deutsch und Musik für das Lehramt und leitete in den folgenden Jahren zahlreiche Kapellen im Freiburger Umland. In den vergangenen 20 Jahre war er Leiter der Realschule Denzlingen. Im Interview mit Moderatorin Stefanie Weiß erinnerte er sich an einige Anekdoten aus seiner Furtwanger Zeit.

Besonders originell war eine Geschichte von der Furtwanger Fasnet: Nach dem großen Umzug spielten die Musiker im Gasthaus Bad noch lustig auf. Dabei habe Fritz Faller seinen „Dirigierstecken“ abgebrochen. Mit Klebestreifen wurde dieses Malheur vorübergehend gelöst. Aber auf Dauer war der Dirigentenstab nicht mehr brauchbar. Ronald Holzmann sicherte sich dieses Stück und reparierte es daheim perfekt: So erhielt er seinen ersten Dirigentenstab, mit dem er üben konnte.

Lob und Dank für Musiker

Beim Neujahrskonzert der Stadtkapelle wurden drei aktive Musiker vom Blasmusikverband für 25 Jahre aktives Musizieren ausgezeichnet.