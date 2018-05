Rohrbach Die Rohrbacher sind enttäuscht: Ihr Traum vom Dorfgemeinschaftshaus platzt erneut

Der erwartete Zuschuss für das Dorfgemeinschaftshaus in Rohrbach fließt nun doch nicht. Einmal mehr muss das Projekt Dorfgemeinschaftshaus nach hinten verschoben werden.

Ortsvorsteher Karl Wehrle war große Enttäuschung anzumerken, als er dies dem Ortschaftsrat berichten musste. Auch eine ganze Reihe von Bürgern und Vereinsvertretern war aus diesem Grund im Ortschaftsrat erschienen. 2001 hatte der Ortschaftsrat ein Konzept zur Entwicklung von Rohrbach beschlossen. In der Zwischenzeit wurden viele Projekte verwirklicht wie das Blockhaus, der Dorfplatz oder das Toilettenhaus. Realisiert wurden diese Projekte fast ausschließlich durch Eigenleistungen und Spenden, nur durch geringe finanzielle Unterstützung der Stadt. Damals fasste man auch den Beschluss, das ehemalige Rathaus zu einem Dorfgemeinschaftshaus mit Veranstaltungsraum umzugestalten.

2009 waren endlich die notwendigen Zuschüsse bereitgestellt worden. Doch damals konnte das Projekt aufgrund der Finanzlage der Stadt Furtwangen nicht realisiert werden. Immer wieder habe man in der Folge das Projekt vorgestellt und bei den verschiedenen Institutionen Präsenz gezeigt, so Wehrle.

Ein ganz großes Problem stelle auch die Situation im Kindergarten dar, wo große Mängel dringen. „15 Jahre gegen eine Wand zu laufen hält keiner aus“, machte Wehrle seiner Enttäuschung Luft. Bürgermeister Josef Herdner erläuterte, dass er dieses Projekt seit seinem Amtsantritt 2010 begleite und immer wieder um Fördermittel gekämpft habe. Man musste allerdings erfahren, dass eine Unterstützung von Leader Plus nicht zu erwarten sei. So wurde eine Planung und ein Bauantrag erstellt, um damit beim ELR (Entwicklungsprogramm ländlicher Raum) und beim Ausgleichsstock Mittel für die insgesamt 1,78 Millionen kostende Sanierung und Umgestaltung zu bekommen. Man rechnete für dieses Jahr mit 450 000 Euro. Gerade in Gemeinden wie Furtwangen und Rohrbach sei ein Projekt wie das Dorfgemeinschaftshaus als Maßnahme der Infrastruktur von großer Bedeutung, um das dörfliche Leben zu erhalten. Ohne die entsprechende Infrastruktur wandert die Bevölkerung weiter ab. Nachdem auch vom ELR kein Zuschuss genehmigt wurde, entfallen auch die möglichen Mittel aus dem Ausgleichsstock. Bürgermeister Herdner will einen erneuten Förderantrag für das kommende Jahr stellen.

Für Ortsvorsteher Karl Wehrle ist auch der Kindergarten von der Absage betroffen. Bei steigenden Kinderzahlen ist die Auslastung im Kindergarten hervorragend. Dabei seien dringend verschiedene Mängel im Kindergarten zu beheben. Kindergartenleiterin Regina Kienzler erläuterte, dass alle drei Jahre eine Begehung im Kindergarten stattfindet.

Bis 2003 könne man zurückverfolgen, dass immer wieder Mängel moniert wurden, die dann im Blick auf die anstehende Sanierung noch einmal zurückgestellt wurden. Die dringend notwendige Sanierung, die etwa die Hälfte der vorgesehenen Mittel von 1,78 Millionen Euro verschlingt, kann somit wieder nicht umgesetzt werden.