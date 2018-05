Stadtrat Klaus Hog ist am Mittwoch im Alter von 75 Jahren gestorben. Er war der dienstälteste Furtwanger Stadtrat; Hog wurde 1980 für die SPD in den Gemeinderat gewählt.

Die Kommunalpolitik war für den gebürtigen Furtwanger wichtig. Seit 1999 war er Fraktionsvorsitzender der SPD-Fraktion im Gemeinderat, zuvor 15 Jahre stellvertretender Vorsitzender. 20 Jahre lang, von 1984 bis 2004, war Klaus Hog Bürgermeisterstellvertreter.

Sehr engagiert war er im Krankenhausausschuss, er erlebte den Aufstieg des Hauses, konnte aber letztendlich die Schließung nicht verhindern. Auch im Kulturkreis und im Winterdienstausschuss stellte er seine Erfahrungen zur Verfügung. Im Zweckverband des Gewerbegebietes Neueck engagierte sich der Stadtrat ebenfalls. Die kommunalen Finanzen waren stets ein wichtiger Aspekt für den Stadtrat. Sein kaufmännischer Beruf bot ihm die richtige Basis auch in der Kommunalpolitik.

Hog wurde am 28. August 1942 geboren. In der Strumpffabrik Sommer absolvierte er seine kaufmännische Lehre. Nach Zwischenstationen und Weiterbildungen wechselte er zur Firma K+E (Kunststoff und Elektrik) in Mönchweiler. Er wurde kaufmännischer Leiter des Unternehmens, das zur Siedle-Gruppe gehört. 25 Jahre lang führte er hier Regie, bis er 2005 in den Ruhestand trat.

Dem Vereinsleben seiner Heimatstadt war er eng verbunden. Im SV 69 war Hog seit der Gründung tätig und auch beim Angelsportverein war er von Anfang an aktiv dabei. Zahlreiche Vereine unterstützte er durch seine Mitgliedschaft. Zu seinen vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten zählte die Arbeit beim Verwaltungsgericht Freiburg.

Trotz des vielfältigen Engagements in der Öffentlichkeit war Klaus Hog seine Familie stets wichtig: mit seiner Frau Roswitha unternahm er zahlreiche Reisen, beispielsweise radelte das Ehepaar die Donau entlang. Der Tochter Susanne und den inzwischen erwachsenen zwei Enkelkindern galt seine Fürsorge.

Die Trauerfeier für Klaus Hog findet am Mittwoch, 16. Mai, um 14 Uhr in der Furtwanger Friedhofskapelle statt.