Dellen in Motorhauben – Täter schlägt in Tiefgarage zu

Ein Unbekannter hat zwei Autor in einer Tiefgarage in Furtwangen beschädigt.

Nach Polizeiangaben hat der Täter in der Zeit zwischen Samstag, 20. Februar, und Montag, 22. Februar, an beiden Fahrzeugen die Motorhaube eingedrückt. Der Schaden an den beiden eingedellten Motorhauben ist noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter nimmt der Polizeiposten Furtwangen unter der Telefonnummer 07724/ 92 94 80) entgegen.