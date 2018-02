Furtwangen Das ist das erotischste Liebeslied im Alten Testament

Die Bibelwoche eröffnet mit dem Thema "Hohelied Salomos". Sechs Konfessionen diskutieren miteinander über seine Bedeutung und moderne Interpretationen.

Die ökumenischen Gesprächsabende „Zwischen dir und mir“ sind eröffnet. Am vergangenen Freitag trafen sich sechs Konfessionen im evangelischen Gemeindehaus in Furtwangen, um sich über das „Hohelied Salomos“ informieren zu lassen und gemeinsam zu diskutieren.

Der alttestamentarische Titel, der hebräisch „Lied der Lieder“ bedeutet und lateinisch als „Canticum canticorum“ bezeichnet wird, ist von israelitischen Liebes- und Hochzeitsliedern geprägt. Menschlich ganz nah wird ungeschminkt in aller Offenheit die erotische Liebe zwischen Mann und Frau gespiegelt. Die Frau erhält dabei eine tragende Rolle.

Die direkte, orientalisch geschmückte Sprache regte seit der Antike an, ließ mannigfache Deutungen zu und kann in linguistischer Vielfalt erscheinen. Pfarrer Lutz Bauer, ließ exemplarisch den Text Martin Luthers genau so aufkeimen wie die auf hebräischer Vorlage basierende Übersetzung von Buber-Rosenzweig.

Auch die „Bibel in gerechter Sprache“, die „Züricher Bibel“ und die jugendliche Jargonsprache der „Volxbibel“ wurden zitiert; letztere mit „Bitte küss mich, ich bin so heiß auf deine Liebe, sie macht mich breiter als der beste Rotwein“.

Schon die Vokabel Kuss wurde in verschiedenen Ausdrucksformen gedeutet. Man denke an sozialistische Brüderküsse à la Breschnew/Honecker, Wangen- oder Handkuss.

Die Texte nach den Kapiteln 1, 6 und 8 wurden subsumiert unter „Süßer als Wein – stark wie der Tod“ , mit der Erkenntnis, die Liebe ist stark wie der Tod. Sie ist die Macht, die es mit dem Tod aufnehmen und ihn überwinden kann.

Entsprechende Auslegungen führten zu Gottes Liebe zum israelitischen Volk und adäquat zum Verhältnis von Jesus Christus zu seiner Gemeinde.

Die Exegese wurde auch durch die Kunst befeuert und reicht bis zu Rock und Pop. Beispielhaft ließ Bauer den Titel der Puhdys „Wenn ein Mensch lebt“ hören, der zwei biblische Texte verknüpft oder sprach Stings „Fields of Gold“ und Cohens „Hallelujah“ an.

Auch die bildende Kunst wurde beflügelt, exemplarisch dargestellt in Gustav Klimts „Kuss“ im „goldenen“ Jugendstil. Aber auch Marc Chagall inszenierte das Schir ha Schirim und groß war der Einfluss auf die Literatur. Der Barockdichter Martin Opitz, der Klassiker Goethe, die Avantgardistin Else Lasker-Schüler oder der Lyriker Paul Celan verfassten Nach- oder Umdichtungen.

Neben der Romantikerin Annette von Droste-Hülshoff kam die zeitgenössische Pfarrerin Christa Spilling-Nöker zu Wort mit „Wenn die Liebe dich ergreift“. Das Thema macht es Theologen bei Hochzeiten oder Trauerfeierlichkeiten leicht, entsprechende Bezüge herzustellen, um den Draht zu kirchenfernen Menschen finden.