Furtwanger Feuerwehr gleich drei Mal im Einsatz: Auto verliert Öl auf der Straße, brennende Papiertone, Feuer im Container erweist sich als Lagerfeuer.

Gleich zu drei Einätzen musste es die Feuerwehr in den vergangenen Tagen ausrücken. So gab es am Freitag eine Straßenverunreinigung im Neuweg auf Höhe der Piuskapelle, als um 19.55 Uhr an einem VW Caddy die Ölwanne aufriss. Der Fahrer bemerkte den Defekt schnell und stellte das Auto auf der Straße ab. Die rund 50 Meter lange Ölspur wurde mit Ölbindemittel aufgenommen. Am Samstag brannte eine Papiertonne auf der Hinterbregstraße auf Höhe des Sportplatzes um 0.59 Uhr. Der Angriffstrupp führte die Brandbekämpfung unter Atemschutz mit der Schnellangriffseinrichtung durch. Das Feuer war schnell unter Kontrolle. Über Dunghaken sowie Schaufeln wurde das noch glimmende Material auseinandergezogen und die letzten Glutnester abgelöscht. Die Papiertonne ist vollständig niedergebrannt. Aufgrund des Auffundortes der Papiertonne mitten auf der Straße in einem unbewohnten Bereich sowie des Brandverlaufes kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei war vor Ort um den Fall aufzunehmen. Ein Containerbrand am Hexenloch in Neukirch wurde am Sonntag um 0.26 Uhr gemeldet. Der Brand stellte sich jedoch nach Eintreffen der Einsatzkräfte als Lagerfeuer im Rahmen einer Veranstaltung dar. In der Nähe zu der Veranstaltung befinden sich zwei größere Restmüllcontainer, sodass es durch den Feuerschein vermutlich zu einer Täuschung kam.