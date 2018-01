Schönenbach Beim Fasnet-Ausrufen ist das ganze Dorf auf den Beinen

Auch in Schönenbach ist die Fasnet am Samstag offiziell mit dem Ausrufen gestartet. Bereits am Freitag, 2. Februar, gibt es mit dem großen Nachtumzug einen ersten Höhepunkt. Das Ausrufen ist eine Jahrzehnte alte Tradition, die eng mit dem Musikverein verbunden ist.

Schon seit Jahrzehnten zieht der 1924 gegründete Musikverein durch das Dorf. Heutzutage beginnt der Zug beim Sporthaus, früher sogar ganz unten im Untertal. Der Musikverein war aber immer lange unterwegs, denn unterwegs gab es immer wieder Stationen an verschiedenen Anwesen und Höfen. Dort wurden die Musiker willkommen geheißen und bewirtet, sie revanchierten sich mit Musik. Der Musikverein war damit für viele Jahrzehnte der einzige Motor für die Schönenbacher Fasnet, bestehend aus dem Ausrufen und dem bunten Abend.

Vor 35 Jahren wurde erstmals in einer Nacht- und Nebelaktion vor dem Ausrufen ein Narrenbaum bei der Kirche aufgestellt. Dies fand in den folgenden Jahren noch mehrmals in der Nacht vorher statt, bevor es dann zu einem festen Bestandteil des Schönenbacher Ausrufens wurde.

Deutlich ausgebaut wurde dieses Ausrufen aber dann mit der Gründung Schönenbacher Narrenvereine: 1997 nahmen die Buslochhexen erstmals an der Fasnet teil, im Jahr darauf gründete sich der Narrenverein der Strohhansel. Und nun ziehen seit etwa 20 Jahren diese beiden Narrengruppen und natürlich noch viele weitere Schönenbacher und vor allem die Kinder mit dem Musikverein gemeinsam durch das Dorf. Noch immer gibt es die Stationen an den verschiedenen Anwesen.

Zwar existiert ein fester Zeitplan, wann der Narrenbaum gestellt werden soll. Aber selbst intensives Antreiben durch den Vorsitzenden des Musikvereins, Alexander Kemmerle, kann eigentlich nie erreichen, dass die Narren tatsächlich pünktlich am Kirchplatz ankommen und den Baum stellen. Die Stationen sind einfach zu unterhaltsam.

Die Anwohner am Umzugsweg geben sich immer große Mühe, für die steigende Zahl an Teilnehmern auch ein interessantes Angebot vorzubereiten. Als Beispiel haben in diesem Jahr Familie Hepting vom Erhardenhof und die benachbarte Familie Fehrenbach gemeinsam in der Fehrenbach-Garage wieder allerlei Leckereien aufgebaut, von Süßigkeiten über Kuchen bis zum Vesper. Dazu gab es verschiedene Getränke vom Kaffee über Limonaden bis zum Hochprozentigen. Natürlich sorgten die Musiker auch hier wieder für entsprechend schwungvolle Unterhaltung.