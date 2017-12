Schönenbach Bauhof rügt übereifrige Kindergarten-Eltern

Gute Nachrichten und eine Rüge an die Eltern hatte Ortsvorsteher Hansjörg Hall zum Thema Kindergarten St. Nikolaus in der Ortschaftsratssitzung dabei. Und der Seniorennachmittag wird verschoben.

Beim Thema Kindergarten hieß es: Zum einen seien verschiedene Elektroarbeiten wie der Austausch von normalen Lampen auf LED-Beleuchtung, die Anbringung von Akustik-Segeln zu Lärmminderung sowie Malerarbeiten ausgeführt worden. Neben diesen Arbeiten habe der Leiter technische Dienste, Norbert Wiehl, eindringlich darauf hingewiesen, dass der Austausch defekter Spielgeräte keinesfalls Sache der Eltern sei, sondern Sache des Bauhofs. Man habe im Bauhof noch diverse Spielgeräte vorrätig, die TÜV-geprüft seien. Defektes Spielgerät sei auch finanzielle Sache der Stadt.

Einen neuen Termin für den Seniorennachmittag müsse er verkünden: Nachdem Weihnachten diesmal vier Tage hintereinander ohne Möglichkeit zum Nachkauf frischer Waren beinhalte, bittet das Gasthaus Löwen um einen „Ruhetag“ am 27. Dezember, um die Vorräte auffüllen zu können. Am 28. Dezember ab 14.30 Uhr seien dann alle Einwohner eingeladen, die bereits ihren 70. Geburtstag gefeiert haben. Wer einen Transport benötigt, kann sich bei den Mitgliedern des Ortschaftsrats für den Fahrdienst melden, so Hall. Die Wälderbuebe Linach spielen zur musikalischen Unterhaltung auf.

Falls das Wetter mitspielt, soll wieder ein Orts-Skiwettkampf stattfinden, organisiert von den Sportfreunden Schönenbach. Deren Jugend-Vorsitzender Arnold Hettich, zugleich Mitglied des Ortschaftsrats, habe um eine finanzielle Spritze von 100 Euro angefragt. „Bisher haben wir sie immer dann, wenn die Skiwettkämpfe stattfanden, mit 150 Euro unterstützt“, betonte Hall. Er schlage vor, diesen Betrag wieder zur Verfügung zu stellen.

Geplant sind die Wettkämpfe am 21. Januar, als Ausweichtermin wurde der 25. Februar festgelegt. Einstimmig (mit Ausnahme Hettichs wegen Befangenheit) folgte der Rat dieser Empfehlung.