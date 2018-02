Furtwangen Auto rutscht von eisglatter Straße

Zwei Fahrzeuginsassen müssen nach einem Unfall in Furtwangen im Krankenhaus behandelt werden.

Eine 22-jährige Autofahrerin ist in Furtwangen von eisglatter Fahrbahn abgekommen. Der Wagen schleuderte am Donnerstag gegen 23.20 Uhr auf der Martin-Schmitt-Straße in die Leitplanken. Die Frau war in Richtung Bahnhofstraße unterwegs und verlor laut Polizeibericht wegen zu hoher Geschwindigkeit die Kon­trolle über das Auto. Die Fahrerin und ihre gleichaltrige Beifahrerin mussten im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Am Wagen entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro.