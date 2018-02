Furtwangen Antje Jäger ist die neue Rennleiterin

Der Verein „Schwarzwald Bike Marathon“ verstärkt sein Team. Für das Wahlamt Rennleitung konnte lange Jahre niemand gefunden werden. Bei der Jahreshauptversammlung im Bierhäusle Urach stellte sich Antje Jäger zur Wahl.

Der Vorsitzende Josef Herdner zog eine sehr positive Bilanz über die Austragung des 21. „Schwarzwald Bike Marathon“. Dank der hervorragenden Zusammenarbeit der Vereine, Gemeinden, Rettungskräfte, Grundstückseigentümer und Sponsoren seien die Rückmeldungen der Teilnehmer durchweg voller Lob. Herdner betonte dabei, dass dieses sportliche Großereignis ohne die 600 ehrenamtlichen Helfer nicht durchzuführen wäre.

Geschäftsführerin Christine Dorer schloss sich den Dankesworten an. Mit den Teilnehmerzahlen sei der Verein sehr zufrieden. Trotz einer Terminkollision mit der Deutschen Meisterschaft im MTB Marathon im württembergischen Gruibingen meldeten sich für den „Schwarzwald Bike Marathon“ 2562 Teilnehmer an. Christine Dorer zeigte sich erfreut, dass der Verein seit drei Jahren eine konstante Anmeldezahl von über 2000 Teilnehmern verzeichnen könne, insbesondere die Zunahme von Firmen-Teams trage hierzu bei. Auch die Kinderwettkämpfe am Samstag mit rund 280 Teilnehmern seien ein toller Erfolg, so Dorer. Die Werbung durch Messeauftritte sowie die Kommunikation über die sozialen Netzwerke wirkten sich ebenfalls positiv aus.

Erfreulich sei, berichtete die Geschäftsführerin, dass der Verein eine Spende in Höhe von 10 500 Euro an die Rehaklinik Katharinenhöhe überreichen konnte. Derzeit laufen die Planungen für den 22. Schwarzwald Bike Marathon am 8. und 9. September. „Die Teilnehmer und Besucher loben die Qualität unserer Veranstaltung, um diese zu halten werden wir in diesem Jahr Veränderungen im Start- und Zielbereich vornehmen“, kündigte Christine Dorer in ihrem Ausblick an.

Kassiererin Lisa Fehrenbach berichtete von einem kleinen Defizit in der Kasse, konnte dies jedoch mit den höheren Kosten für das Teilnehmerpräsent sowie der Neugestaltung des Logos und der damit verbundenen Ausgaben für die Anpassung der Werbemittel begründen.

Bei den Wahlen wurden der Vorsitzende Josef Herdner, Streckenchef Volker Schulte und Kassiererin Lisa Fehrenbach bestätigt. In das Amt des Rennleiters wurde Antje Jäger einstimmig gewählt.