Schönenbach Anforderungen an die Feuerwehr steigen von Jahr zu Jahr

Die Feuerwehr Schönenbach hat 2017 sechs Einsätze. Die Abteilung des Ortsteils zieht in ihrer Hauptversammlung Bilanz und freut sich auf ein neues Löschfahrzeug. Das soll im März ausgeliefert werden.

Auch im abgelaufenen Jahr war die Feuerwehr Schönenbach wieder gefordert: Wie in der Hauptversammlung der Abteilung berichtet wurde, gab es insgesamt sechs Einsätze.

Neben zwei Alarmen, die von der Brandmeldeanlage eines Industriebetriebes ausgelöst wurden, gab es eine technische Hilfeleistung bei einer Gewässer-Verunreinigung sowie drei Brandeinsätze: in der Carl-Diem-Straße und der Fohrenstraße in Furtwangen sowie bei Rena in Gütenbach. Daneben fielen der Parkplatzdienst beim Trödlermarkt oder Streckenposten beim Schwarzwald Bike Marathon und natürlich nicht zuletzt Dienst beim Martinsumzug in Schönenbach an.

Eine wichtige Rolle bei der Feuerwehr bildet auch immer die Ausbildung, damit die Feuerwehrleute auf dem Stand der Technik bleiben und die Einsätze auch effektiv ablaufen können. Die Anforderungen an die Feuerwehr steigen dabei von Jahr zu Jahr. Benjamin Hepting und Stefan Hug wurden zum Feuerwehrmann befördert. Darüber hinaus hat Simon Fehrenbach das silberne Leistungsabzeichen abgelegt. Ebenfalls befördert wurde Sebastian Fehrenbach zum Hauptfeuerwehrmann.

Für die Abteilung insgesamt wurden über das Jahr hinweg zehn Monatsproben und zwei Unterrichtsabende abgehalten. Zusätzliche Proben gab es noch für die Atemschutzträger sowie für die Zug- und Gruppenführer. Ebenso beteiligt war die Abteilung an der Herbsthauptprobe in Neukirch sowie am „Tag der technischen Hilfeleistung“ in Furtwangen. Ein voller Erfolg für die Feuerwehrabteilung war das Florianfestes zum Ferienbeginn. Dafür stellte die Firma Braun und Heine ihre Betriebsräume zur Verfügung.

Ein besonderes Highlight erwartet die Abteilung Schönenbach in diesem Jahr: Das lange ersehnte neue Löschfahrzeug kündigt sich an. Anfang 2017 war vom Gemeinderat der Auftrag für dieses MLF (mittleres Löschfahrzeug) vergeben worden. Im Dezember fand die Beladungsbesprechung statt. Die Auslieferung des neuen Fahrzeuges wird im März erwartet.

Ein besonderer Dank für die Abteilung kam von Gesamtkommandant Manfred Hoch, der vor allem auch auf die wichtige Unterstützung als nächstgelegene Abteilung für das Stadtgebiet hinwies. Weitere Grußworte kamen von Bürgermeisterstellvertreter Manfred Kühne und Ortsvorsteher Hansjörg Hall.

Martin Miggler dankte Gesamtkommandant Manfred Hoch für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Dies war seine letzte Abteilungsversammlung in Schönenbach für Manfred Hoch, der bei der Hauptversammlung altershalber sein Amt abgeben wird. Besonders gewürdigt wurde sein Einsatz beim Bau der neuen Garage und der Beschaffung der beiden neuen Fahrzeuge.

Auszeichnungen

Acht Mitglieder der Schönenbacher Feuerwehr zeichnete Abteilungskommandant Martin Miggler für einen hundertprozentigen Probenbesuch aus, zwei weitere für eine einzige Fehlprobe. Außerdem ehrte Abteilungskommandant Martin Miggler mehrere Mitglieder für langjährigen Dienst für die Allgemeinheit. Gewürdigt wurde die zehnjährige Mitgliedschaft von Patrick Wangler, die offizielle Ehrung findet in der Hauptversammlung der Gesamtwehr im März statt. Zu Ehrenmitglieder ernannt wurden für 25 Jahre Dienst in der Feuerwehr Michael Ketterer und Markus Hättich. Von der Abteilung wurden sie mit dem silbernen Ehrenteller ausgezeichnet. Auch diese Ehrung findet in der Hauptversammlung statt.