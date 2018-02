Furtwangen Alte Jungfere geizen nicht mit närrischen Einfällen

Die Furtwanger Frauenfasnet nimmt das Lokalgeschehen aufs Korn und schwelgt in Erinnerungen an die Jugendzeit. Die Stimmung ist hervorragend.

Eine feste Institution in der heimischen Fasnet ist der Frauenkaffee am Mittwochnachmittag. Seit mehr als 30 Jahren veranstaltet von der Gruppe der Alte Jungfere in der Narrenzunft. Auch dieses Mal traf man sich wieder im Café Mayerhöfer für einen gemütlichen Nachmittag.

Für die musikalische Unterhaltung der Besucher, für die Schunkelrunden und auch die musikalische Begleitung der Darbietungen sorgt in bewährter Weise Helmut Winterhalder. Und so begann der Nachmittag wieder mit dem Narrenmarsch und dem folgenden Lobgesang auf die Alte Jungfere. Auch eine Runde mit Schunkel- und Stimmungsliedern durfte nicht fehlen.

Der Nachmittag lebt aber vor allem von den verschiedenen Programmpunkten, die relativ spontan von den Besuchern dargeboten werden. Wer etwas mitgebracht hat, ergreift einfach irgendwann das Wort und trägt seinen Vortrag oder Sketch vor.

Schon fast eine Institution für den Frauenkaffee ist Christel Besenfelder, auch dieses Mal hatte sie zuerst einmal ein Gedicht über die auslaufende Weihnachtszeit und den Beginn der Fasnet, nicht ohne Spott auf Furtwanger Bürgermeister, Gemeinderat und nicht zuletzt die farbenprächtige Beleuchtung am Rathaus. Später trug sie eine ihrer Büttenreden aus früheren Jahren vor, erinnerte sich an ihre Jugendzeit und die berauschende Wirkung ihres Minirocks auf die Männerwelt.

Besucher erzählen Witze

Ein typisches Beispiel für die Spontanität an diesem Nachmittag war eine kleine Witz-Runde, bei der verschiedene Besucher kurze, knackige Witze zum Besten gaben. Es gab aber auch größere Programmpunkte. Beispielsweise trat ein Jungfere-Quartett auf, das an seinem typischen klassischen Paraplü all das aufgehängt hatte und dann im Lied vorstellte, was im Haushalt so von Bedeutung ist von der „lecker Wurst“ bis „was zum Reizen“. Auch ein lustiges Lied „Loss die Wäsch aa“ gehörte zum Programm.

Zuletzt kam ein Bauern-Duo am heimischen Küchentisch zum Zuge. Ausgehend von der „Bravo für Rentner“ (gemeint war die Apothekenumschau) wurden verschiedene Themen die Gesundheit von Mensch und Tier betreffend aufs Korn genommen. Hier konnte man beispielsweise beim Preisausschreiben eine Magenspiegelung für zwei Personen im Krankenhaus seiner Wahl gewinnen. Oder es ging um Erlebnisse beim Melken oder mit dem Stier. Die Stimmung war an diesem Nachmittag im voll besetzten Café Mayerhöfer auf jeden Fall wieder hervorragend.