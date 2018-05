Rötenbach Historische Vehikel stehen in Rötenach im Mittelpunkt

Löffingens Nachbargemeinde Rötenbach wird erneut zum Schauplatz eines großen Oldtimertreffens: 2015 lud die Feuerwehr Rötenbach zu einem zweitägigen Schlepper- und Oldtimertreffen ein. Die Resonanz war riesengroß, sodass ein solches Ereignis am 9. und 10. Juni erneut stattfinden soll.

Oldtimertreffen

Start für das zweite Rötenbacher Schlepper- und Oldtimertreffen ist am Samstag, 9. Juni, um 14 Uhr. Am Sonntag wird das Oldtimertreffen rund um die Benedikt-Winterhalder-Halle um 11 Uhr eröffnet. Erwartet werden an den zwei Tagen Fahrzeuge vom Schlepper bis zum Motorrad, welche mindestens 30 Jahre alt sein müssen. Alleine in Rötenbach gibt es noch rund 50 alte Traktoren.