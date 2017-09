vor 1 Stunde SK Friedenweiler-Rötenbach Brennende Matratze löst Zimmerbrand aus - mit Video und Bildern!

Ein Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Peter-Thumb-Straße in Friedenweiler-Rötenbach sorgte in der Nacht auf Mittwoch gegen 2 Uhr für einen größeren Feuerwehreinsatz. Ein Hausbewohner wurde dabei verletzt.