Feldberg Schneefälle behindern den Straßenverkehr im Hochschwarzwald

Anhaltende, massive Schneefälle sorgten am Dienstagabend für Verkehrschaos in den Hochlagen des Schwarzwaldes, betroffen war vor allem die B317 zum Feldberg.

Auch der Blick auf die Wettervorhersagen versprechen für Autofahrer im Schwarzwald nichts Gutes. Die Wettervorhersage kündigt in den Hochlagen bis zum Montag weitere Schneefälle an. Zum Wochenende kann es auch in den Niederungen rutschig werden.

In den meisten Mittelgebirgen liegt schon einiges an Schnee, nur nach Westen hin kaum weiß vorhanden. Die Schneehöhen vom Mittwochmorgen: https://t.co/aP3Os523QT /TS — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) 29. November 2017



Mehrere Unfälle wegen Blitzeis am Autobahnkreuz Stuttgart

Wegen Blitzeis hat es am Mittwochmorgen auf dem Autobahnkreuz Stuttgart mindestens drei Unfälle gegeben. Dabei seien zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer, sagte ein Polizeisprecher in Ludwigsburg. Nun sei die Autobahnmeisterei dabei, die Fahrbahn zu streuen.

Nach Angaben der Polizei kam es aber nur auf dem Autobahnkreuz zu Straßenglätte. Der Grund dafür könnte sein, dass dieser Abschnitt den höchsten Punkt der Autobahn darstelle, hieß es. Das Kreuz Stuttgart verbindet die Autobahnen 8, 81 und 831.