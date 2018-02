Feldberg Glatzkopf schlägt Gäste am Feldberg nieder

Nach einer gefährlichen Körperverletzung sucht die Polizei den Aggressor: Der flüchtige Mann hat zwei Gäste in einem Lokal am Feldberg niedergeschlagen und verletzt.

In einer Gaststätte am Feldberg, im Bereich der Bundesstraße 317, kam es am frühen Sonntagmorgen, gegen 0.40 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Gästen, in deren Verlauf ein bislang unbekannter Täter einem Gast unvermittelt eine Bierflasche auf den Kopf schlug. Einen weiteren Gast schlug der Täter mit einem Faustschlag nieder. Danach flüchtete der Tatverdächtige. Er wird wie folgt beschrieben: Etwa 30 bis 35 Jahre, zirka 190 Zentimeter groß, kräftig, Glatze und bekleidet mit einem auffällig orangenem Pulli. Nach der Erstversorgung der Verletzten durch das Rote Kreuz und Bergwacht, wurde einer der Verletzten in eine Klinik transportiert. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Lenzkirch unter der Telefonnummner 07653/964 390 in Verbindung zu setzen.