vor 1 Stunde SK Bilder Blauer Himmel und ganz viel Schnee: Atemberaubende Aussichten im Winterwunderland Feldberg

So schön kann der Winter sein: Der Feldberg hat sich in den vergangenen Tagen in ein Winterwunderland verwandelt. Unser Fotograf Achim Mende hat die traumhaften Ausblicke am Feldberg festgehalten.