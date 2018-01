Noch ein letztes Mal öffnet das "Zweisam Mode" in der Karlstraße: zum Verkauf des Inventars

Sie wären ein Hingucker in so mancher Wohnung oder auch ein Fall für die nächste Geschäftseröffnung: die Schaufenster-Torsi, die noch vor Wochen die Mode des Bekleidungshauses "Zweisam Mode" der Schonacher Familie Kaltenbach den Passanten präsentierten. Jetzt stehen sie selbst auf dem Präsentierteller. Nachdem das Haus aus betriebswirtschaftlichen Gründen seine Pforten in der ersten Januarwoche nach mehrwöchigem Räumungsverkauf geschlossen hatte, kann man von Donnerstag, 25. Januar, bis Samstag, 27. Januar, auf eine nicht alltägliche Schnäppchenjagd gehen. Dies hatte Geschäftsführer Axel Kaltenbach der Kundschaft versprochen, nachdem diese immer wieder nach nicht mehr gebrauchten Dekoartikeln gefragt hatte.

Den Dekorations- und Betriebsmittel-Flohmarkt bestücken aber nicht nur die Kaltenbachs, sondern auch Sabrina Günther von „Indekoristik“ und Siegbert Rosenstiel von „Rosenstiel Design“. So stehen jede Menge Dekorationsartikel für alle Jahreszeiten zu Schnäppchenpreisen im Angebot.

Dieses reicht von besagten Schaufensterpuppen über saisonales Streumaterial bis zu hochwertigen Schmiedearbeiten. Zu haben sind hochwertige Kleiderbügel aus Holz und welche aus Plastik, Möbel und Einrichtungsgegenstände, Büro-Einrichtung, diverse Technik, Ladenbau, Warenträger, Vorlagetische, Spiegel in verschiedenen Größen, Herstellerlogos, Leuchtkästen und Schneiderei-Maschinen.

Der Flohmarkt ist von 9.30 Uhr bis 18 Uhr und am Samstag von 9.30 bis 14 Uhr geöffnet.