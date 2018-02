Donaueschingen Zweieinhalb Jahre für Donaueschinger Drogendealer

Ein 49-Jähriger muss nach drei Verhandlungen nun wohl endgültig seine Haftstrafe antreten.

Donaueschingen/Konstanz (emv) Nach zweimaliger Revision hat das Landgericht Konstanz in einer dritten Verhandlung einen 49-jährigen Mann aus Donaueschingen wegen Drogenhandels im Jahr 2014 zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Verurteilt wurden sechs Verkäufe von Marihuana, Heroin und Amphetamin. Wegen der langen Verfahrensdauer gelten drei Monate Haft als bereits verbüßt.

Im Herbst 2014 erhielt die Polizei einen Hinweis darauf, dass ein Mann in VS-Schwenningen mit Drogen handle. Der inzwischen längst verurteilte Dealer gab als Lieferanten den heute 49-Jährigen an, der damals als Paketfahrer auch im Raum Villingen-Schwenningen tätig war. Nach einer Anklage der Staatsanwaltschaft Konstanz räumte der Paketfahrer vor zwei Jahren insgesamt sechs Verkäufe von Marihuana, Heroin und Amphetamin an den Abnehmer aus Schwenningen ein. Das Gericht verurteilte ihn zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft beantragte Revision beim Bundegerichtshof in Karlsruhe. Tatsächlich wurde das Urteil wegen eines Fehlers teilweise aufgehoben und das Verfahren an das Landgericht zurück verwiesen. Der zweite Prozess endete mit einer Verurteilung zu drei Jahren und drei Monaten Haft. Allerdings war dem Gericht auch mit dem neuen Urteil ein Fehler unterlaufen. Wieder wurde Revision beantragt, dieses Mal vom Verteidiger, und wieder gingen die Akten zurück nach Konstanz. Das Gericht hatte bereits verjährte Vorstrafen als strafverschärfend gewertet.

Der 49-Jährige nutzte jetzt diese dritte Verhandlung, um plötzlich seine Unschuld zu beteuern. Das nützte ihm aber nichts, denn der Schuldspruch war vom Bundesgerichtshof nicht gerügt und somit längst rechtskräftig geworden. Trotzdem beschäftigte sich das Gericht noch einmal mit den Aufzeichnungen über die ersten beiden Verhandlungen. Aber auch danach war man davon überzeugt, dass dem Mann die sechs Deals eindeutig nachzuweisen waren. Mit der bereinigten, leeren Strafliste konnte man jetzt aber eine deutlich mildere Strafe verhängen. Allerdings führt auch sie nicht am Gefängnis vorbei. Rechtskräftig ist dieses Urteil noch nicht. Dem 49-Jährigen bliebe theoretisch aber nur noch der Antrag auf ein Wiederaufnahmeverfahren, wenn er weiterhin auf seine Unschuld besteht.