Donaueschingen "Zehn Prozent davon sind Sport"

Der 24-jährige Somphong Phommahavong ist in Freiburg aufgewachsen und gibt in Donaueschingen drei Wochenendkurse im Breakdancen. Im Gespräch erklärt er, wie oft er sich schon verletzt hat und was ein Battle ist

Herr Phommahavong, zum Breakdance gehören spektakuläre Bewegungen, etwa auch das Rutschen auf dem Kopf. Tut das nicht weh?

Ich glaube, es ist tatsächlich alles Technik. Wenn man beim Breaken eine gute Technik hat, dann tut man sich wenig. Ich habe mich dabei nur selten verletzt.

Welche Verletzungen zieht man sich dabei denn zu?

Bänderzerrungen, sehr viel am Handgelenk. Deswegen muss man darauf achten, sich gut aufzuwärmen und ausreichend Stretching machen.

Wie lange dauert es, dieses Rutschen auf dem Kopf zu beherrschen?

Das nennt sich Windmill, also Windmühle. Ich habe aktiv dafür etwa ein Jahr lang geübt. Es gibt allerdings unterschiedliche Variationen davon. Bei denen stützt man sich dann zum Beispiel nicht auf den Händen ab, sondern direkt über die Schultern und Arme rollt. Das dauert dann noch mal länger.

Wie kamen Sie zum Breakdance?

Ich war etwa 11 Jahre alt und habe an einem Workshop teilgenommen. Mein damaliger Schulpartner hat mich mitgenommen. Das hat zehn Euro gekostet. Ich war dort dann fünf Mal dabei und seitdem bin ich dran geblieben. Es hat mich wirklich ergriffen. Das war eher Spaß. Dann habe ich angefangen zwei Mal in der Woche zu trainieren, dann waren es plötzlich drei Mal. Seitdem probiere ich, aktiv zu bleiben.

Zählt Breakdancen als Sport?

Ich würde es zu zehn Prozent als Sport zählen. Es passt allerdings eher in das Künstlerische. Es ist sehr musikalisch, natürlich auch akrobatisch. Im Vordergrund steht eher das Ausdrücken von sich selbst. Das verwechseln viele beim Breaken: Klar, das Akrobatische gehört auch dazu, aber das Kreative an sich und seinen eigenen Stil zu finden, darauf kommt es später eher an.

Es gibt ja dennoch Wettkämpfe, die sich Battles nennen. Wie sieht das aus?

Zunächst mal gibt es meistens eine Jury. Das Problem ist beim Breaken, man kann keine Zeit abmessen oder sehen, ob jemand aus dem Ring ist. Das spielt ganz viel Erfahrung mit. Bei der Bewertung zählen dann viele verschiedene Faktoren mit rein. Der Schwierigkeitsgrad, die Musikalität, Kreativität und noch mehr. Es ist nicht ganz einfach.

So haben Sie einen Weltmeistertitel im Breakdancen gewonnen.

Genau. 2010 und 2011. Im Jahr 2016 haben wir mit der Gruppe das nationale Battle of the Year gewonnen. Das ist auch sehr angesehen. Die Gruppe heißt Battle Toys. Wir nennen die Gruppe auch 'Crew'.

Ist es möglich, mit dem Tanzen seinen Lebensunterhalt zu verdienen?

Es ist möglich. Wenn man sich verletzt, ist es halt schwierig. Viele denken nicht daran, aber man sollte sich dann entsprechend versichern. Es gibt ein paar Tänzer in Deutschland, die leben gut davon. Etwa Bboy Storm, der sehr bekannt ist. Der ist in den Achtzigern und Neunzigern viel gereist und hat sich international einen Namen gemacht.

Ist das auch ihr Ziel?

Nein, bei mir ist das ein Ausgleich zur Arbeit. Ich mache das auch nicht mehr so kompetitiv. Ich mache es aus Spaß und gehe auf Jams. Ich lasse mich inspirieren und schaue, dass ich mich weiterentwickele. Da liegt bei mir der Spaß.

Was sind Jams?

Das ist nicht kompetitiv. Da spielt ein DJ Lieder für alle Tänzer und es findet ein Austausch statt. Es gibt einen Kreis und die verschiedenen Tänzer wechseln sich dann ab.

Wie populär ist das Breakdancen heute noch?

Ich würde sagen, es ist in der letzten Zeit noch mal populärer geworden. Es gab mal eine Flaute, jetzt ist es aber wieder gut unterwegs.

Sie bieten in Donaueschingen drei Wochenendkurse an. Kann man da als Anfänger mit einsteigen?

Ja, es sind Anfängerkurse und ein Fortgeschrittenen-Kurs. Den Anfängern bringe ich das Fundament bei, bei den Fortgeschrittenen wird es vielleicht etwas akrobatischer.

Was sind denn die ersten Dinge, mit denen man anfängt?

Zum einen die Top Rocks. Da gibt es einen Grundschritt, der wird oben getanzt. Dann gibt es den Quickstepp, das ist ein Grundschritt, der auf dem Boden getanzt wird. Außerdem einen Baby Freeze, bei dem man sich für eine bestimmte Zeit ganz still hält.

Nach einem Kurs, welche Bewegungen hat man dann drauf?

Das kommt natürlich auf die jeweilige Person an. Auf jeden Fall aber die, die ich gerade aufgezählt habe. Aber wenn man dran bleibt, kann man sich von dieser Basis aus gut selbst weiterentwickeln.

In welchem Alter sollte man denn damit anfangen?

Ab sechs Jahren kann man das schon mal ausprobieren. Es kommt allerdings auf das Kind an, wie aufmerksam es ist. Aber so sieben oder acht ist auf jeden Fall ein gutes Alter.

Wie oft trainieren Sie in der Woche?

Ich gebe immer samstags in einer Freiburger Tanzschule einen Kurs. Davon abgesehen trainiere ich etwa drei Mal die Woche, im Schnitt zweieinhalb Stunden. Am Wochenende dann noch mal bei den Jams.

Gibt es eine Bewegung, die sie noch nicht können, aber noch lernen möchten?

Den Airflair. Das ist, wenn man im Handstand von einer Hand zur anderen hüpft. Das ist ziemlich schwer. Er gehört aber zu denen, die ich auf jeden Fall anstrebe. Ich glaube, ich probiere eher, auf die Sachen, die ich kann, mehrere Variationen zu bringen. Etwa bei der Windmill gibt es ganz viele verschiedene Variationen. Die versuche ich dann auch zu beherrschen und zu kombinieren. Das finde ich persönlich interessant. Das Ziel ist es, so einen eigenen Stil zu entwickeln.

Fragen: Guy Simon

Zur Person

Somphong Phommahavong ist 24 Jahre alt und in Freiburg im Breisgau aufgewachsen. Dort kam er über einen Kurs im Alter von elf Jahren das erste Mal in Kontakt mit dem Breakdancen, das in seitdem nicht mehr losgelassen hat. Phommahavong studiert an der Schwenninger Außenstelle der Fachhochschule Furtwangen Medizintechnik (Medical Engineering). Derzeit arbeitet er an seiner Master-Thesis, in welcher er sich mit aktiven Implantaten beschäftigt.