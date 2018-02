Donaueschingen Wolterdinger Narren beenden ihre Rivalität

Immerfroh und Bregtalglonki machen am Schmutzige Dunschdig gemeinsame Sache. Neuer Schwung für die Dorffasnet erhofft

Wolterdingen – Das sich über Jahrzehnte hinweg gehegte neidische Verhalten unter den Wolterdinger Narren hat sich gelegt. Sie machen nun gemeinsame Sache, ein Novum im größten Donaueschinger Stadtteil: Seit acht Jahren ist am Schmutzige Dunnschdig abends unter der Immerfroh-Regie nichts mehr los. Und erstmals fällt heuer die Nachmittags-Hallenveranstaltung der Bregtal-Glonki am Fasnachtssonntag ins Wasser. Dies waren Zwangsentscheidungen der beiden Fasnetvereine wegen schleichender Unrentabilität.

Doch so kann und wollen die Narren nicht weiter machen, denn sonst gibt es im größten Donaueschinger Stadtteil in einigen Jahren gar keine Fasnet mehr, ist man sich einig. Mit einem neuen Konzept wollen die beiden Vereine nun gemeinsam einen Neustart versuchen, um die Narren am Schmutzigen Dunnschdig im Ort zu halten. Närrisches Treiben soll bis tief in die Nacht wieder möglich sein, was von vielen vermisst wurde. Profitieren sollen davon alle Altersklassen. Die Festhalle sowie die Bar sind den ganzen Tag von 9.30 Uhr bis 1 Uhr nachts durchgehend geöffnet.

Immerfroh-Vorsitzender Tobias Ringwald blickt optimistisch auf den Tag X voraus. Wenn es funktionieren kann, dann nur gemeinsam, denn dass jeder sein eigenes Süppchen kocht, ginge nicht mehr. Und auch Bregtal-Glonki-Mitsprecher Ernst Zwick ist der Meinung, dass die Chemie zwischen den Narren stimmt.

Fasnetablauf in Wolterdingen

Die Fasnettage in Wolterdingen

Das Programm für die närrischen Tage in Wolterdingen: