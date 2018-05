Donaueschingen Wohnungseinbruch in der Hagelrainstraße in Donaueschingen: Täter entkommt mit Bargeld

Am Mittwochabend machte sich der Täter an einer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus zu schaffen. Danach ging alles sehr schnell.

Ein unbekannter Täter ist am Mittwochabend in der Hagelrainstraße in eine Wohnung eingedrungen und hat Bargeld gestohlen. Zwischen 20 Uhr und 23.15 Uhr wuchtete der Einbrecher die Tür zu der Wohnung in dem Mehrfamilienhaus auf. An der Garderobe zog er einen Geldschein aus einer Jackentasche und steckte ihn ein. Sonst wurde nichts gestohlen. An der Tür entstand ein Schaden in Höhe von zirka 200 Euro.