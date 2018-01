Donaueschingen Wichtige Bus-Stopps kommen

Stadtbus-Haltestellen auf der Mühlenbrücke. Am Montag beginnt halbjährige Testphase.

Von allen Beteiligten war diese Haltestelle am Donaucenter als wichtiger Baustein für die erhoffte Erfolgsgeschichte des neuen Stadtbusses bezeichnet worden. Doch sie passte weder ins Zeitkorsett des Stadtbus-Planers Hüsler noch der Verkehrsaufsicht. Aber nun kommt sie doch – zumindest probehalber für ein halbes Jahr. In dieser Phase wird getestet, ob die Stopps zu sehr in den Verkehrsfluss auf der Landesstraße eingreifen.

Von Anfang an erwies sich der Donaucenter-Halt als problematisch, weil das Einkaufszentrum auf keiner der drei Linien direkt liegt und der geplante 30-Minuten-Takt zeitlich keine Schleife von der Route Rathaus-Klinikum zu den unterhalb der Brücke liegenden Geschäften zulässt.

Alternativ sollten Haltestellen auf oder im Bereich der Mühlenbrücke eingerichtet werden. Stadtbaumeister Heinz Bunse musste die Gemeinderäte und Mitglieder des Stadtbus-Ausschusses jedoch in einer Sitzung im September enttäuschen. Regierungspräsidium und Polizei lehnten Haltepunkte auf und vor der Brücke, die die viel befahrere Landesstraße 171 über Brigach und Bahnlinie führt, aus Sicherheitsgründen ab. "Beim erforderlichen Sicherheitsaudit sind wir mit dem Vorschlag durchgefallen. Der Auditor listete 19 Punkte auf, die gegen einen Halt an dieser Stelle sprechen. Auch ein Provisorium zum Test wird mangels Behindertengerechtigkeit abgelehnt," hieß es damals noch seitens des Stadtbaumeisters.

Doch das Nachverhandeln hat sich gelohnt. Am kommenden Montag, 5. Februar, geht es los. Mit Zustimmung des Straßenbaulastträgers werden die zwei neuen Haltestelle der Linie DS 2 auf der Mühlenbrücke (Busbahnhof – Steinweg/Kindergarten und Gegenrichtung Steinweg/Kindergarten – Busbahnhof) eingerichtet.

Stadteinwärts befindet sich die Haltestelle direkt an der Spindel, über die man schnell zum Donaucenter gelangen kann. Stadtauswärts ist die Haltestelle am Straßenteiler am Brückenende. Aus Sicherheitsgründen für die aussteigenden Buskunden muss allerdings gewährleistet sein, dass die haltenden Busse nicht überholt werden können. Dazu wurden auf der Fahrbahn schon vor einiger Zeit entsprechende Markierungen aufgebracht.

Radfahrer, die den Gehweg auf der Mühlenbrücke mitbenutzen dürfen, müssen aus Sicherheitsgründen im Bereich der beiden Bushaltestellen absteigen.

Neue Haltestelle

Die neue Haltestelle wird von der Line DS 2 ab Montag, 5. Februar, angefahren. Der erste Bus in Richtung Bahnhof fährt hier um 6.27 Uhr und Richtung Klinikum um 7.05 Uhr. Ab 18 Uhr kommt der Bus einmal pro Stunde bis 23.19 Uhr (in Richtung Bahnhof). Mehr unter www.donaueschingen.de/bus.