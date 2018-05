Donaueschingen Wechsel bei den Modeanbietern in Donaueschingen: Miller & Monroe zieht im Herbst in die Räumlichkeiten von Vögele

Wechsel bei den Modeanbietern in Donaueschingen: Miller & Monroe zieht im Herbst in die Räumlichkeiten von Vögele

Plakate kündigen an, dass das Modegeschäft Vögele seine Filiale im Donaueschinger Donaucenter schließt. Der Leerstand bleibt indes auf die Umbauzeit beschränkt.

Vögele geht, Miller & Monroe kommt: Das Modegeschäft Vögele verlässt jetzt definitiv das Donaucenter. Belegt werden die Räumlichkeiten durch eine Filiale der Einzelhandelskette Miller & Monroe. Sie gehört Eignern in den Niederlanden und bietet unter einem Dach mehrere Marken für die Zielgruppe 40+. Laut Vögele-Pressesprecherin Saskia Wallner werden allen bisherigen Vögele-Mitarbeiter weiterbeschäftigt. Die Umstellung soll im Lauf des Herbst erfolgen. In dieser Zeit wird es eine kurzzeitige Schließung wegen der Umbauarbeiten geben. Im März war bekannt geworden, dass Miller & Monroe 200 ehemalige Filialen von Charles Vögele in Deutschland übernimmt.