Baar Was vom Sturm übrig blieb: Wie es die Wälder der Baar getroffen hat

Burglind und Friederike fegten über Deutschland und auch die Wälder der Baar mussten unter den hohen Windgeschwindigkeiten leiden. Wie sieht es aktuell im Forst aus? Wir haben mit den Verantwortlichen gesprochen

Burglind und Friederike brachten Schnee, Regen und vor allem heftigen Wind. Die beiden Sturmtiefs fegten in der Region Ziegel von den Dächern, warfen Mülltonnen um, und sorgten in den Wäldern für umstürzende Bäume und krachende Äste. Nachdem die Stürme abgeflaut sind: Wie sieht der Schaden tatsächlich aus, der dadurch im Forst entstanden ist?

"Die Sturmschäden von Burglind halten sich im Kreisgebiet in Grenzen. Insgesamt sind wir mit einem blauen Auge davon gekommen", sagt Virginia Lorek Leiterin der Forstamtsbetriebsstelle Baar.

Das bestätigt auch Michael Mayer von der kommunalen Holzverkaufsstelle. Er ergänzt: "Es sind wenig Bäume umgefallen. Über den gesamten Jahreseinschlag macht das etwa 10 bis 15 Prozent aus." Anders habe das bei Orkan Lothar ausgesehen. Als der 1999 über das Land fegte, gingen etwa eine halbe Million Festmeter Holz zu Boden. Fast zwanzig Mal so viel wie jetzt.

Das Sturmholz werde jetzt ohne Hektik weggeräumt, immerhin sei der Boden momentan noch sehr nass. "Es war jetzt sehr lange sehr trocken und der Regen dringend notwendig. Es wäre lediglich besser gewesen, wenn es nicht so schnell passiert wäre, damit die Natur mehr Zeit gehabt hätte, sich anzupassen. Ohne das Hochwasser", sagt Mayer.

Er denkt nicht, dass durch die Stürme der Holzpreis beeinflusst wird. Die Schäden seien eher in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen entstanden, in großen Bundesländern mit viel Wald. Wo der Sturm auf der Baar am heftigsten gewütet hat, sei ebenso kaum auszumachen. Kommunen mit mehr Wald haben entsprechend auch mehr Sturmschäden. So geschehen in Bräunlingen, wo etwa ein Drittel des jährlichen Hiebsatzes umgeworfen wurden.

Die beiden Stürme der vergangenen Zeit haben auch über alle Baumarten hinweg Schaden verursacht. "Das Problem sind die hohen Windgeschwindigkeiten. Die Bäume hier sind das nicht gewohnt", erklärt Mayer. Auch in der Gegend um den Bodensee seien Laubbäume umgeworfen worden. Solche heftigen Stürme entstehen oft, wenn es an Weihnachten und Neujahr besonders mild sei.

Die Einschätzung von Mayer kann auch Andreas Wolf bestätigen. Er ist als Revierleiter für den Hüfinger Stadtwald zuständig. Dort, so sagt er, habe man schon wesentlich schlimmere Stürme erlebt: "Wir wurden nicht so schwer getroffen. Das war kein katastrophaler Sturm." Man sei immerhin schon Lothar-erprobt, was damals wesentlich drastischer gewesen sei.

"Der Sturm hat bei uns etwa 2000 Bäume umgeworfen. Auf die Fläche von etwa 1500 Hektar ist das nicht weiter dramatisch", erklärt Wolf. Lediglich an wenigen Plätzen im Wald sei mehr angefallen, habe der Sturm größere Löcher gerissen. Allerdings keines über 0,2 Hektar groß. Zum Vergleich: Orkan Lothar hatte 1999 hektarweise Bäume entwurzelt.

Zur reinen Routine ist der Umgang mit den Sturmschäden dennoch nicht geworden: "Wir sind die letzten Male verschont worden. Kyrill war etwa woanders wesentlich stärker. Bei uns hat er keine große Rolle gespielt", sagt der Revierleiter. Man wolle das Sturmholz jetzt zwar zügig aufarbeiten, sei allerdings nicht getrieben: "Viele der Bäume wurden geworfen, das heißt, die Wurzel ist noch dran und sie können weiter Wasser saugen. So bleiben sie länger frisch." Zudem könne aufgrund der Temperaturen nicht überall gearbeitet werden: "Es ist feucht und die Böden weichen auf. In weiche Rückegassen fahren wir daher momentan gar nicht rein. Sollte Frost kommen, ginge das wieder. Ansonsten warten wir auf Trockenheit", so Wolf.

Werden die Stürme schlimmer?

Erst Burglind, dann Friederike – gefühlt pusten jährlich heftige Stürme über die Region. Aber ist das wirklich der Fall oder nur die subjektive Wahrnehmung?

.Treten Stürme derzeit häufiger auf? "Dieser Eindruck ist tatsächlich nur ein Gefühl", sagt Andreas Friedrich, Diplom-Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst. Es gebe allerdings Jahre, in denen vermehrt Stürme vorkommen. "Das passiert immer dann, wenn der Wind aus Westen kommt und es besonders mild ist, nur im Bergland Schnee liegt", so Friedrich. Dann entstehen Tiefdruckgebiete über dem Atlantik, "die können dann wie eine Eisenbahn nach Osten ziehen". Wenn sich eine solche Wetterlage eingefahren habe, halte sie sich auch eine Weile: "So wie eben die Stürme, die diesen Winter schon tobten, Burglind, Friederike", sagt er. .Wie entstehen diese Stürme? Das geschieht hauptsächlich durch große Temperatur-Unterschiede. "Die Atmosphäre ist immer bestrebt, das auszugleichen", erklärt Friedrich. Speziell im Winter treffen sich dann die warme Luft der Tropen und die kalte aus den Polarregionen. "Das konzentriert sich meistens im Nordatlantik, zwischen Grönland und Island. Dadurch entstehen starke Tiefs, die durch Westwind in einer Höhe von acht bis zehn Kilometern bis nach England und weiter in den Süden gelangen können, etwa auch bis nach Süddeutschland", so der Experte. Dabei gibt es an den südwestlichen Rändern dieser Stürme die höchsten Windgeschwindigkeiten. Liegt also das Tief weiter im Süden, wie etwa beim Orkan Lothar 1999 der Fall, verschiebt sich auch der Rand weiter. "Jedes Tief ist anders", sagt Friedrich. Winterliche Orkane entstehen also immer über dem Meer. .Was hat der Klimawandel damit zu tun? "Den Leuten sind immer jüngere und markante Ereignisse in Erinnerung. Geht man aber in den Daten zurück, dann gab es schon immer solche Orkane im Winter", sagt Andreas Friedrich. Spricht man vom Klima, dann ist es notwendig, auf einen Abschnitt von 30 Jahren zu schauen, um eine Tendenz festzustellen. Da gebe es keine signifikante Zunahme. "Die Forschung hat geschaut, was passiert, wenn es so weiter geht. In einem normalen Szenario rechnet man damit, dass es im Jahr 2100 etwa ein bis eineinhalb Grad Celsius wärmer ist. Das würde wahrscheinlich zu einer Zunahme und Häufigkeit der Stürme führen", so der Meteorologe. .Können diesen Winter noch weitere Stürme auftreten? Ja. Die Saison geht meistens von Oktober bis Ende März. "Wenn die Umstände wieder passen, im negativen Sinne, dann kann es wieder zu Stürmen kommen", erklärt Friedrich.

Bilder vom Hochwasser im Schwarzwald-Baar-Kreis

Video vom Hochwasser im Schwarzwald-Baar-Kreis

Rückblick: Sturmtief Burglind