Donaueschingen Von wegen nachlässig repariert: E-Biker stürzte in Aufen, weil sich die gesamte Bremsvorrichtung während der Fahrt gelöst hatte

Ihr Mann darf nicht zum Gespott des Dorfes werden: Eine Aufenerin korrigiert die Darstellung der Polizei zu einem schweren Unfall am Dienstag. Die Bremse des E-Bikes habe ihr Mann gar nicht angefasst. Hätte er keinen Fahrradhelm getragen, wären die Unfallfolgen noch fataler gewesen.

Es war ein Höllenritt mit schmerzlichem Ausgang, den am Dienstag ein 76 Jahre alter E-Bike-Fahrer erlebte und über den den der SÜDKURIER berichtete. Allerdings hatte der Mann seinen Schaden, Prellungen und Schnittwunden, die genäht werden mussten, nicht selbst zu verantworten. Er habe bei der Reparatur seines E-Bikes einen Fehler gemacht und vergessen einen Teil der Bremse wieder einzubauen, hieß es in der Ursprungsmeldung der Polizei. "Das stimmt überhaupt nicht", korrigierte die Ehefrau des Unfallopfers am Donnerstag diese Darstellung. Sie ist verärgert. Durch die falsche Darstellung werde ihr Mann zum Gespött des Dorfes gemacht.

In Wahrheit habe ihr Mann das etwa zweieinhalb Jahre alte E-Bike nicht repariert, sondern saisontauglich gemacht. "Er hat die Batterie aufgeladen und die Reifen aufgepumpt. An die Bremsen würde er nie rangehen." Danach machte er sich zu einer Probefahrt auf. "Es ging darum, zu klären, ob die Unterstützungsgänge des Bikes zufriedenstellend arbeiten.

Danach macht er sich auf den Weg: Von einem der höchsten Häuser auf dem Sommerberg über einen geschotterten Weg an der alten Grillhütte vorbei durch das Betzenbühl bis zur Abzweigung Waldstraße und zurück. Auf Höhe des Betzenbühls konnte er plötzlich nicht bremsen. Auf der extrem steilen Straße "Am Vorderen Berg" nahm sein Gefährt Fahrt auf, der Biker konnte sich auf dem E-Bike halten, bis es mutmaßlich an einem Gullydeckel Nähe Abzweigung Brigachtalstraße hängen blieb. Der Fahrer wurde regelrecht aus dem Sattel katapultiert, und stürzte nach mehreren Metern unfreiwilligem Flug auf der Fahrbahn und schlug mit dem Kopf auf den Bordstein auf. Nachdem der Mann durch die Rettungskräfte versorgt und ins Schwarzwald-Baar-Klinikum eingeliefert worden war, ging die Ehefrau auf Spurensuche.

Denn die Vorderradbremse sei zum Start der Probefahrt ohne Zweifel in Betrieb gewesen. "Sonst hätte er auch gar nicht die langgezogene Kurve am Anfang geschafft." Als sie den Fahrtweg ihres Mannes – nur wenige hundert Meter – in Augenschein nahm, wurde die Ehefrau fündig. Auf der Straße Richtung Waldstraße, einer regelrechten "Rüttelpiste", so die Aufenerin, fand sie auf einer Strecke von 15 bis 20 Metern Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und die unversehrte Bremse selbst. Die Aufhängung muss sich auf der Rüttelpiste bis hin zur Funktionsunfähigkeit gelockert haben. Ob sie schon vor der Ausfahrt hätte angezogen werden müssen, sei im Nachhinein schwer zu sagen.

Zum Glück habe ihr Mann einen Fahrradhelm aufgehabt, so die Ehefrau. Sonst wäre der Sturz wohl noch übler ausgegangen. Mit Blick auf die tatsächlich erlittenen Verletzung an der Schläfe wäre ohne Helm wohl auch ein Schädelbruch zu befürchten gewesen.