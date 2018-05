Donaueschingen Von der Quelle bis zur Mündung: Wie Marathon-Mann Pál Hidvegi-Üstös 3070 Kilometer Donau zu Fuß bewältigt hat

Mit 15 Jahren hat Pál Hidvegi-Üstös das Laufen angefangen. Nun hat er sich einem gigantischen Projekt gestellt: Mit 71 Marathonläufe in 79 Tagen legte er die Strecke von der Donauquelle bis zur Mündung zurück.

Der Marathon-Mann kommt aus Vác. Er hat gerade eine gigantische Tour hinter sich. 71 Marathonläufe in 79 Tagen: Die Donau fordert Pál Hidvegi-Üstös zu einer überragenden Leistung heraus. Der Extremsportler aus dem ungarischen Vác hat die Donau von der Quelle im Donaueschinger Schlosspark bis zur Mündung am Schwarzen Meer zu Fuß bezwungen: 3070 Kilometer legt er insgesamt zurück bis er am Ziel ist und Vilkovo in der Ukraine erreicht. Er bewältigt Läufe von täglich mehr als 40 Kilometern. Die Strecke fordert ihm alles ab. Am Freitag hat der Marathon-Mann im Gewölbekeller der Alten Hofbibliothek vor gut 50 Besuchern seine Erlebnisse geschildert, spontan übersetzt von Angelika Müller, Ungarin aus Vác, die im Donaueschinger Verkehrsamt arbeitet.

Die sportliche Höchstleistung von Pál Hidvegi-Üstös darf als eindrucksvoller Startschuss für die Jubiläums-Ereignisse zum 25-jährigen Bestehens der Partnerschaft zwischen Donaueschingen und Vác gewertet werden: Beim Start am 21. September vergangenes Jahr wurde Pál von OB Erik Pauly und einer Donaueschinger Delegation an der Donauquelle im Schlosspark auf seine Marathon-Tour verabschiedet. Am 9. Dezember kam er am Ziel an: Er hat es geschafft. Die Donau ist sozusagen in Laufschuhen bezwungen.

Vier Paar Laufschuhe mussten dran glauben. Zehn Länder nahm Pál Hidvegi-Üstös unter seine Sohlen, Tag für Tag auf den müder werdenden Beinen, denen er Höchstleistungen abfordern musste. Und dann kamen abends häufig noch Empfänge und Vorträge in Städten und Gemeinden der Zwischenetappen hinzu, Termine für Fernsehen, Rundfunk und Medien, mit Schulen und Kindergärten, denen er seine Botschaft vermitteln will: Die Donau ist bedroht und das einigermaßen klare Wasser von der Quelle in Donaueschingen wird immer stärker verschmutzt, je breiter der Fluss und je größer die Schiffe auf dem Weg zur Mündung werden. Seine 70 Marathon-Läufe dienen auch dazu, für eine europaweite Strategie zur Aufwertung des Donauraums zu werben. Der Sportler freut sich über große Schüler- und Jugendgruppen, die hin und wieder ein Stück mit ihm laufen.

Und wo eigentlich energie- und vitaminreiche Kost und viel klares Wasser die wichtigste Grundlage fürs Durchhalten dieser Tortur sein sollte: Aus Höflichkeit musste der schlanke und leichtfüßige Läufer auch den einen oder anderen Schnaps zu sich nehmen, bevor er sich zur wohlverdienten Nachtruhe ins Wohnmobil zurückziehen durfte. Aber am Ende hat er gesiegt, Gedanken aufs Aufgeben abgestreift. "Ich bin einfach weiter gelaufen, mein Gedanke war, ich habe am Anfang gelacht, und will auch am Ende lachen", sagt er, auch wenn die nächste Etappe wieder große Überwindung kostet.

Die größte an einem Tag zurückgelegte Strecke betrug 72 Kilometer. Sie liegt auf der 616 Kilometer langen Etappe, die von Donaueschingen über Ulm und Regensburg bis Passau führt, eine Tour, die Pál in 13 Tagen bewältigt hat. Daran schließen sich 308 Kilometer in Österreich an. Die Slowakei macht er in zwei Tagen, bevor in Ungarn wieder 525 Kilometer auf ihn warten: Er hat 14 Tage Zeit, dann hat der Marathon-Mann bereits 1538 Kilometer zurückgelegt und damit etwa die Hälfte der Tour.

Info Pál Hidvegi-Üstös

Der 48-jährige Extremsportler Pál-Hidvegi-Üstös ist in Rumänien geboren, wo historisch bedingt eine große ungarische Bevölkerung lebt. Seit 1998 lebt er in Ungarn. Mit 15 Jahren hat Pál mit dem Laufen angefangen, ist seither aber nicht nur auf Läufer-Beinen unterwegs ist, sondern auch mit dem Fahrrad und hat beim Rudern oder Bergsteigen extreme Leistungen hinter sich gebracht. 2005 bis 2007 zum Beispiel war er beim "Cross Hungary" dabei, wo täglich 120 Kilometer zurückgelegt werden müssen mit Laufen, Rudern, Radfahren, Schwimmen und Bergsteigen. 2009 umrundete Pál die Theiß, den zweiten wichtigen ungarischen Fluss. Hin und zurück waren dies 2100 Kilometer in Laufschuhen. Weitere Expeditionen führten ihn nach Afrika, wo zehn Länder und die drei hohen Berge Meru, Kilimandscharo und Mount Kenya warteten. 2013 führte ihn eine 13000 Kilometer lange Radtour in den Nahen Osten, nach Georgien, Aserbeidschan, Iran und Kasachstan. Hier lernte er vor allem Rudel wilder Hunde fürchten.