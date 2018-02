Donaueschingen Viel mehr als nur der Pfarrer

Große Vortragsreihe zu Heinrich Feurstein. Vielfältiges Wirkenin der Donaustadt. Vor 75 Jahren ist er im KZ Dachau verstorben.

Wer war Heinrich Feurstein? Die Straße hinauf zu den Fürstlichen Sammlungen ist nach ihm benannt und auch eine Schule. Am 2. August 2017 wurde auch an den 75. Todestag des ehemaligen Stadtpfarrers unter anderem im SÜDKURIER mit einer Hommage zu Leben und Werk erinnert. Sein vielfältiges und nachhaltiges Wirken in und für die Stadt und seine Haltung gegen den Nationalsozialismus hat daraufhin den neuen Kreisarchivar Clemens Joos bewogen, eine Vortragsreihe mit mehreren Referenten der Kirche, Kolpingfamilie und des Baarvereins zu organisieren. Auftakt ist am Freitag, 23. Februar.

Wie das Landratsamt mitteilt, beleuchten die Vorträge nicht nur Feursteins mutige Kritik am Nationalsozialismus, sondern auch sein vielfältiges Wirken innerhalb der Donaueschinger Stadtgesellschaft, nachdem er 1906 die Pfarrei übernommen hatte.

Über Feursteins Leben allgemein spricht zum Auftakt am Freitag, 23. Februar, Hans Keusen. Anschließend beleuchten Elmar Enssle und Gunter Faigle Feursteins volkswirtschaftliche Doktorarbeit und die katholischen Soziallehre: Mit der Enzyklika „Rerum Novarum“ Papst Leos XIII. reagierte die Katholische Kirche 1891 auf die Herausforderungen der Industrialisierung und des Arbeiterelends. Feurstein nahm diese Fragen unmittelbar auf und begann nach seinem Theologiestudium ein Wirtschaftsstudium in Freiburg und Berlin. Seine Doktorarbeit verfasste er über die sozial-ökonomischen Verhältnisse der Uhrenfabrikarbeiter im Schwarzwald. Auch in der praktischen Seelsorge blieb er stets den Sorgen und Nöten der einfachen Leute zugewandt.

Über den Theologen Feurstein spricht Heinrich Feldmann am Freitag, 9. März, Kreisarchivar Clemens Joos nimmt eine Analyse und Einordnung von Feursteins Predigt am Neujahrstag 1942 vor, die unmittelbar zu seiner Verhaftung durch die „Geheime Staatspolizei" führte. Seine Inhaftierung bedeutete nicht nur einen nationalsozialistischen Einschüchterungsversuch gegenüber den Katholiken in Donaueschingen, sondern auch gegenüber der Freiburger Erzdiözese und Erzbischof Conrad Gröber.

Vorträge

Die Vortragsreihe ist eine gemeinsameVeranstaltung des Baarvereins, der Pfarrgemeinde, der Kolpingfamilie und des Kreisarchivs. Alle Vorträge beginnen um 19 Uhr im Mariensaal, Eilestraße 4, neben der Marienkirche in Donaueschingen.