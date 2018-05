Donaueschingen Videokamera in der Damentoilette: Voyeurismus-Affäre im Donauschinger Rathaus-Toilette zieht Geldstrafe nach sich

Videokamera in der Damentoilette: Voyeurismus-Affäre im Donauschinger Rathaus-Toilette zieht Geldstrafe nach sich

Im September 2017 gingen die Wogen hoch. Ein Mitarbeiter der Rathausverwaltung hatte Kolleginnen in einer Toilette des "blauen" Rathauses gefilmt. Jetzt steht die Affäre wohl ohne öffentliche Verhandlung vor dem Abschluss. Das Amtsgericht Donaueschingenn hat einen Strafbefehl verhängt. Strittig ist die Höhe der Tagessätze.

Der "Spanner-Skandal" im Rathaus Donaueschingen steht nach einem vom Amtsgericht Donaueschingen erlassenen Strafbefehl unmittelbar vor dem juristischen Abschluss. Der Beschuldigte, ein ehemaliger Mitarbeiter der Stadtverwaltung, der seine Kolleginnen in einer Damentoilette im "blauen" Rathaus gefilmt hatte, hat zwar innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Frist von zwei Wochen Einspruch erhoben. Doch laut Einschätzung von Birgit Rering, Direktorin des Donaueschinger Amtsgerichts, dürfte es vor dem Amtsgericht zu keiner Hauptverhandlung gegen den Beschuldigten kommen. Rechtskräftig sind seit 27. April die Einordnung des Sachverhalts und die Anzahl der Tagessätze.

Tagessatz wird neu angesetzt

Zur Disposition steht in der nächsten Stufe lediglich eine Neuberechnung des Tagessatzes. Dieser beruht auf Einkommensschätzungen und wird zur Bemessung des Strafbefehls mit der Tagessatzanzahl multipliziert. Sie orientiert sich an der entsprechenden Haftzeit in Tagen. Da sich der Einspruch nicht gegen den eigentlichen Sachverhalt richtete, wird die unappetitliche Episode aus dem vergangenen Herbst keine Verhandlung und damit keinen öffentlichen Nachhall nach sich ziehen.

Mitarbeiter wurde fristlos entlassen

Im September 2017 war publik geworden, dass der Beschuldigte Kolleginnen in einem Personal-WC gefilmt hatte. Die Videokamera hatte er am Waschbecken angebracht. Sich selbst hatte er überführt, als er vergessen hatte, Testaufnahmen zu löschen, die ihn selbst zeigten. Die Stadt reagierte konsequent. Dem unter Verdacht stehenden Mitarbeiter wurde fristlos gekündigt.

Staatsanwaltschaft prüfte

Nach den Ermittlungen der Kriminalpolizei oblag es der Staatsanwaltschaft Konstanz, die Tat juristisch zu kategorisieren: Es gilt der Paragraph 201a im Strafgesetzbuch. Die Verletzung der höchstpersönlichen Lebensbereiche durch Bildaufnahmen kann mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahre oder mit Geldstrafe geahndet werden, heißt es dort. Beim Tatbestand handelt es sich um ein Vergehen, eine Straftat minderschwerer Natur.

Strafbefehlsverfahren spart Aufwand und Kosten

Bei Vergehen und nach Strafanzeigen in einfach gelagerten Sachverhalten kann ein vereinfachtes juristisches Verfahren zur Anwendung kommen. Das Strafbefehlsverfahren entlastet die Gerichte, ist kostensparend, wird zügig umgesetzt und erfolgt ohne Aufsehen. Einen entsprechenden Antrag stellte die Staatsanwaltschaft Konstanz an das Amtsgericht Donauschingen, wie Pressestaatsanwalt Andreas Mathi erläuterte. Nachdem das Gericht den Strafbefehl bezüglich Sachverhalt und Strafmaß geprüft worden war, wurde er am 28. März erlassen. Nach dem Einspruch und der mutmaßlichen Korrektur der Tagessatzhöhe dürfte er Gültigkeit erlangen.

Stadtverwaltung hat mit dem Personalfall abgeschlossen

Die Belegschaft der Stadtverwaltung sieht sich durch den ebenso bedauerlichen wie seltenen Personalfall sensibilisiert. Eine absolute Garantie für die Vermeidung solcher Situationen in der Zukunft gebe es nicht, heißt es in einer Stellungnahme. Eine vielschichtige Aufarbeitung sei maßgeblicher Part der ermittelnden Polizeibehörden und der Staatsanwaltschaft. "Für ihren Teil hat die Stadtverwaltung umittelbar die finalen Konsequenzen mit dem Mitarbeiter geschlossen und abgeschlossen", lässt sich die Verwaltung abschließend zitieren.