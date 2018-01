Donaueschingen Verkehrskonzept: Gemeinderat diskutiert darüber, ob noch einmal darüber diskutiert werden soll

OB Erik Pauly und die Stadträte ziehen ihre Schlüsse aus der Veranstaltung zum Verkehrskonzept. Und FDP-Stadtrat Roland Erndle hat seine Ankündigung wahr gemacht und einen Antrag gestellt, dass sich der Gemeinderat noch einmal mit dem Verkehrskonzept beschäftigt. Doch ganz so einfach ist das nicht.

Der Tag nach der großen Diskussion: Wie werden sich Oberbürgermeister Erik Pauly und die Stadträte positionieren, nachdem sie mit dem Unverständnis, dem Frust und der Kritik der Einzelhändler und Bürger zum Verkehrskonzept konfrontiert worden sind?

.Wie hat OB Erik Pauly die Veranstaltung wahrgenommen?

„Größtenteils wurden nur Statements bis hin zu Schimpftiraden abgegeben. Ich habe eigentlich keine positive Rückmeldung zum Verkehrskonzept erhalten“, so Pauly. Um Diplomatie bemüht, äußert er jedoch auch Kritik am Veranstaltungskonzept: „Im Nachhinein halte ich dieses Format für fragwürdig. Es gab keinen Ablauf und keine richtige Moderation.“ Zum Teil habe ein Stammtischniveau geherrscht. Er könne sich vorstellen, dass mancher nach der Veranstaltung mit einem unzufriedenen Gefühl nach Hause gegangen wären, weil eigentlich keine Fragen beantwortet worden wären.

.Hat Roland Erndle seine Ankündigung in die Tat umgesetzt?

Der FDP-Stadtrat Roland Erndle hatte bei der Diskussionsrunde angekündigt, er werde im Gemeinderat einen Antrag stellen, damit noch einmal über das Verkehrskonzept diskutiert werden kann. Er wollte in der Sitzung seinen Plan auch in die Tat umsetzen: „Ich würde gerne noch einmal darüber diskutieren. Nicht über die Maßnahmen, denn die sind durch Zahlen belegt, sondern über die zeitliche Abfolge.“ Sicher gebe es nun immer noch Räte, die das bereits Entschiedene sofort umsetzen wollen, aber: „Die waren nicht bei der Veranstaltung und haben den ‚Kittelbrennfaktor’ mitbekommen. Wir verschenken nichts, wenn wir nochmals darüber diskutieren.“

.Warum wurde über den Antrag dann doch nicht abgestimmt?

Laut OB Pauly dürfen während der laufenden Sitzung keine neuen Tagesordnungspunkte hinzugefügt werden. „Sie können in Ruhe über die Formulierung ihres Antrages nachdenken, wir werden dann darüber in der nächsten oder übernächsten Sitzung abstimmen“, sagte Pauly in Richtung von Roland Erndle. Außerdem verdeutlichte das Stadtoberhaupt, dass er von einer neuen Diskussion wenig hält: „Wir sollten uns überlegen, ob wir Beschlüsse ändern, bloß weil es Gegenwind gibt“, so Pauly. Seit er im Amt ist, habe es dies nun schon zweimal gegen: Zum einen die „Stolpersteine an der Stadtkirche“ und zum anderen die Allmendshofer Brücke. „Ich halte nichts davon, Entscheidungen über den Haufen zu werfen.“

.Wann sollen die Einbahnstraße und Tempo 20 umgesetzt werden?

„Wir stehen unmittelbar davor, dass die Schilder aufgestellt werden können“, sagt OB Pauly. Es gebe einen Beschluss und von diesem könne auch nicht abgewichen werden. „Ich werde erst vom Vollzug absehen, wenn ich von allen Fraktionen grünes Licht bekommen habe.“ Laut Stadtbaumeister Heinz Bunse fehlt noch die verkehrsrechtliche Anordnung, danach könnten die Schilder bestellt werden. Wie aber das Wetter dann sei, könne er auch nicht sagen – schließlich ist Winter. Der Stadtbaumeister geht aber davon aus, dass eine Umsetzung im ersten Quartal des Jahres möglich ist.

.Welche Reaktion folgte auf die Rede von Pauly?

Unmittelbar meldete sich die CDU-Stadträtin Karin Stocker-Werb zu Wort: „Wir sollten nicht die Stimme der Bürger ignorieren.“ Bei der Veranstaltung sei eindeutig der Wille erkennbar gewesen, Brücken zu schlagen. Entsprechend sollte nun die Räte ein Signal geben. Dem Wunsch, die Umsetzung des Konzeptes zu entschleunigen, könne man doch nachkommen, und beispielsweise die Einbahnstraßenregelung für die Fürstenbergstraße vorbereiten, in dem man jetzt schon auf die Nutzung des Außenrings und den Allmendshofener Zubringer hinweise. „Die Stimmung in der Stadt ist einfach schlecht, wir sollten das nicht ignorieren.“

.Wie positionieren sich die Grünen voraussichtlich?

Zwei Resümees zog der Grünen-Fraktionsprecher Michael Blaurock aus der Versammlung: Manche Bürger würden sich nicht ausreichend informiert fühlen. Und die Einrichtung der Einbahnstraße führe zu Irritationen – vor allem warum der Gemeinderat innerhalb von einer Sitzung die Richtung ändern konnte, sodass der Verkehr nicht mehr stadtauswärts fahren darf. „Dass wir über dieses Thema schon in viele Sitzungen zuvor diskutiert haben, konnte nicht nachvollzogen werden.“ Deshalb sei es nun wichtig, dass mit Zahlen noch einmal die Entscheidungen dargelegt werden. Und auch müsste nun klar kommuniziert werden, in welche Reihenfolge die einzelnen Maßnahmen umgesetzt werden. „Für Außenstehende sind die Papiere, die wir bekommen und mit Erklärungen des Planungsbüros durcharbeiten, so nicht nachvollziehbar.“

.Wie sieht die Stimmung in der SPD-Fraktion aus?

Inhaltlich wollte sich der neue Fraktionssprecher Gottfried Vetter noch nicht äußern. Aber die FDP habe einen „legitimen Antrag“ gestellt, über den man in der nächsten Sitzung abstimmen sollte. Allerdings sollten bis dorthin keine „vollendeten Tatsachen“ geschaffen werden, in dem die Schilder schon stehen. „Da würde sich die Verwaltung doch sehr den Unmut zuziehen“, so Vetter. Und schließlich dränge die Zeit ja nicht.

.Und was sagt die CDU zu der ganzen Diskussion?

„Es ist misslich, dass nachdem wir uns so lange Zeit mit dem Thema beschäftigt haben, nun Einwände kommen“, sagt der stellvertretender Fraktionssprecher Marcus Greiner. Alle im Gemeinderat würden sich dafür interessieren, dass der Einzelhandel floriert. „Nach dieser langen Zeit und den vielen Stunden, die wir uns damit beschäftigt haben, halte ich nun den Zeitpunkt für verpasst, Einwände vorzubringen“, so Greiner. Nun sollte mit der Umsetzung begonnen werden. Dass in der Fraktion jedoch Uneinigkeit herrscht, zeigt schon der Beitrag von Karin Stocker-Werb und die klare Positionierung von Johannes Fischer, der sich am Vorabend klar gegen eine Einbandstraße ausgesprochen hatte.

.Wie positioniert sich die FDP voraussichtlich?

„Wir sind doch nicht arrogant. Es ist definitiv Diskussionsbedarf vorhanden“, so der FDP-Fraktionssprecher Bertolt Wagner. Es gehe nicht darum, das Verkehrskonzept zu kippen, doch über die zeitliche Abfolge müsse nochmals diskutiert werden. Der Vorteil: Dann könnten die Kritiker auch die Diskussion verfolgen und es würden auch alle Fragen beantwortet. „Das sollte es uns wert sein“, so Wagner.

.Und was sagt die GUB dazu, noch einmal zu diskutieren?

Aktuell schweigt die GUB offiziell noch zu diesem Thema. Von Fraktionssprecherin Claudia Jarsumbek gab zur Neuauflage der Diskussion keine Wortmeldung.

.Wie wird es nun voraussichtlich weitergehen?

Die FDP wird ihren Antrag schriftlich einreichen. Ziel wird es sein, nicht das Verkehrskonzept infrage zu stellen, sondern über die zeitliche Reihenfolge zu diskutieren. Dann hängt es von der Verwaltung ab, wann das Thema auf die Tagesordnung kommt. Nur wenn die Mehrheit der Gemeinderäte mit Ja stimmt, wird nochmals diskutiert. Der Gewerbeverein und die Initiative „Wir für Donau“ wollen sich nun in den nächsten Tagen beraten, wie sie nun weiter vorgehen wollen.