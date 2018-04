Verkehrskonzept: Am Mittwoch werden die Einbahnstraßenschilder an der Stadtkirche aufgestellt

Nach der Informationsveranstaltung zum Verkehrskonzept werden am Mittwoch die Schilder aufgestellt. Das heißt: In der südlichen Innenstadt gilt Tempo 20 und an der Stadtkirche darf man nicht mehr stadtauswärts fahren.

Nächsten Mittwoch ist es so weit: Die Einbahnstraße an der Stadtkirche wird eingerichtet. Schließlich hatte Oberbürgermeister Erik Pauly auch versprochen, dass die Schilder erst nach der Informationsveranstaltung aufgestellt werden. Neben der Einbahnstraße wird auch die Tempo-20-Zone für die südliche Innenstadt eingerichtet.

Diese hat nun stattgefunden: Im Gegenteil zum Meinungsaustausch im Twist standen dieses Mal weniger die Emotionen, sondern die Informationen im Vordergrund. Und auch wenn das Verkehrskonzept viele Bestandteile hat und es unterschiedliche persönliche Interessen gibt: Die Einbahnstraße an der Stadtkirche, die ab Mittwoch die Ausfahrt über die Fürstenbergstraße verbietet, sorgt für die meisten Fragen.

Ralf-Roland Schmidt-Cotta sah darin gar eine "Diskriminierung" der Sennhof-Bewohner und der Kopierquelle, die vom Rest der Stadt durch die Einbahnstraße abgeschnitten würden. Man gebe sich hier einer Illusion hin. Wenn man den Verkehr in der Innenstadt wirklich reduzieren wolle, dann müsste man beim Stadtbus anfangen. Gemessen an den Fahrgastzahlen sorge dieser nämlich für mehr Verkehr in die Innenstadt als jeder Autofahrer. Eine Meinung, die auch Lydia Hönle, die am Parkweg wohnt, teilt: "Bei uns hält ja noch nicht einmal der Stadtbus."

Ganz anderer Meinung ist hingegen Wolfgang Thedy. Der Anwohner kann es kaum erwarten, dass der Verkehr auf der Fürstenbergstraße abnimmt. Schließlich halte sich keiner an die 30 Stundenkilometer und das Verkehrsaufkommen sei enorm. "Ich finde das Verkehrskonzept gut und schlüssig. Mir gefällt es nicht, dass Donaueschingen so eine Autostadt ist."

Auch Peter Rausch, der seit einer Woche vom Souvenirladen in den Arkanden den besten Blick auf diesen Bereich hat, sieht Handlungsbedarf: "Ich wundere mich schon, dass da noch kein Tourist überfahren wurde."

Und Armin Kleiser würde gar noch weitergehen: "Warum machen wird die Straße nicht in beiden Richtungen zu. Dann hätten wir einen schönen Residenzbereich ohne Autos und der Hindenburgring kann die Fahrzeuge ja scheinbar aufnehmen." Das sei laut Verkehrsplaner Jürgen Karajan jedoch nicht zu empfehlen: "Wenn es keine Möglichkeit mehr gibt, dann sucht sich der Verkehr neue Wege", erklärt Karajan. Bei einer Einbahnstraße käme es nicht zu so großen Verlagerungen, wie wenn man die Straße komplett sperren würde.

Dass sich der Verkehr neue Wege sucht, befürchten auch die Anwohner der Werderstraße. Denn während der Verkehr ab Mittwoch nicht mehr von der Karlstraße in die Moltkestraße fahren darf, sind für ihre Straße noch keine Maßnahmen geplant. "Was sicher ist, die Autofahrer werden sich den kürzesten Weg suchen. Und die Donaueschinger kennen den kürzesten Weg", sagt Susanne Lutz, die an der Werderstraße wohnt und dort ein erhöhtes Verkehrsaufkommen befürchtet.

Für die Werderstraße heißt es nun: abwarten. Denn eine Verkehrszählung, deren Daten allerdings noch nie veröffentlicht wurden, soll als Basis dafür dienen, um kontrollieren zu können, wie sich die Einbahnstraße an der Stadtkirche auf die Werdestraße auswirkt. "Die Werderstraße ist ja schon beruhigt. Das ist für die Verkehrteilnehmer nicht so attraktiv, diesen Weg zu nutzen." Beobachten und gegebenenfalls reagieren heißt die Lösung. Wie genau reagiert werden kann, wird nicht erklärt. Es heißt nur nachjustieren.

Sowieso ist das Verkehrskonzept ja nicht "in Stein gemeißelt" wie Oberbürgermeister Erik Pauly betont. Man könnte immer noch eingreifen, wenn es nicht funktioniert. Und auch Planer Karajan sieht das so: "Wenn der Rathausplatz nachher mit Verkehr übersprudelt, besteht die Möglichkeit, die Einbahnstraße wieder aufzuheben."