Donaueschingen Verkehrsdiskussion ist in der Warteschleife gelandet

Verkehrsdiskussion ist in der Warteschleife gelandet

Nach dem "Öffentlichen Meinungstausch" zum Verkehrskonzept ist nun die Frage, wie es weitergeht. Die FDP/FW-Fraktion hat ihren Antrag gestellt und auch die Gegner haben mittlerweile beraten, wie sie noch fortfahren wollen.

Wie geht es nun mit dem Verkehrskonzept weiter? Eine Frage, die nicht nur den Gewerbeverein und die Initiative "Wir für Donau" beschäftigt, sondern auch die Stadträte und die Verwaltung. Der FDP/FW-Antrag ist mittlerweile im Rathaus eingegangen (siehe unten) und auch die Gegner haben sich getroffen, um ein Fazit zum "Öffentlichen Meinungsaustausch" in der vergangenen Woche zu ziehen und über das weitere Vorgehen zu beraten.

Gewerbeverein: "Es herrscht kein Verständnis dafür, was jetzt passiert", sagt Patrick Schmoll, einer der Vorsitzenden des Gewerbevereins. Es sei ihm noch nie passiert, dass sich "100 Prozent gegen etwas aussprechen". Mittlerweile wären die Einzelhändler mit ihrer Kritik auch nicht mehr allein, mehr und mehr kämen hinzu, die nicht Mitglied im Gewerberverein sind. "Wir stehen nur mit einem Kopfschütteln da", sagt Schmoll. Positiv bewertet er, dass Gemeinderäte und Verwaltung beim "Öffentlichen Meinungsaustausch" dabei waren, wo doch von Anfang klar gewesen sei, dass es kein leichter Abend werde. Und nun? "Schauen wir, ob der Gemeinderat einen Weg findet, dem Bürger entgegenzukommen oder sein Ding einfach durchzieht." Mit einem funktionierenden Ring würde das alles anders aussehen. "Dann wären alle meine Argumente entkräftet", sagt Schmoll im Bezug auf Tempo 20 und die Einbahnstraßenregelung für die Fürstenbergstraße.

"Wir warten jetzt erst einmal ab", sagt Christian Köster von der Initiative "Wir für Donau". Wie es weitergeht, hänge von der Entscheidung des Gemeinderates ab. "Wir wollen jetzt nicht mit der Brechstange weitermachen", sagt Köster. Aber: "Wir haben auch nicht so ein Theater angefangen, um bei der ersten Hürde aufzugeben." Den "Öffentlichen Meinungsaustausch" bewertet er letztendlich als "kleinen Erfolg". Denn: "Uns ist gelungen, zum Nachdenken anzuregen", erklärt Köster. Oberbürgermeister: Der FDP/FW-Antrag sei rechtzeitig eingegangen, um ihn in der Sitzung am 27. Februar zu behandeln. Und was ist mit der Umsetzung der Tempo-20-Zone und der Einbahnstraße? "Ich habe bei allen Fraktionen nachgefragt, ob wir den Vollzug bis zu der Entscheidung über die Neubehandlung aussetzen können", sagt Erik Pauly. Bislang habe er allerdings noch nicht von allen Fraktionen einen Rückmeldung erhalten. Sollte sich der Gemeinderat für eine Neudiskussion aussprechen, "wollen wir das so zweitnah wie möglich, auf die Tagesordnung setzen. Allerdings soll es auch keinen Schnellschuss geben." Der FDP/FW-Antrag beinhalte schließlich einige Punkte, bei denen noch Klärungsbedarf bestünde.

Der Grundstein für eine neue Diskussion ist gelegt

Die FDP/FW-Fraktion hat angekündigt, dass sie noch einmal über das Verkehrskonzept diskutieren will. Doch in der Gemeinderatssitzung in der vergangenen Woche forderte OB Erik Pauly einen schriftlich formulierten Antrag. Dieser ist nun im Rathaus eingegangen.

Darin macht die FDP/FW-Fraktion klar, dass sie zu den Beschlüssen zum Verkehrskonzept vom Oktober 2016 stehe. Allerdings bestünde zu der zeitlichen Umsetzung der geplanten Maßnahmen sowohl ein Informations- als auch ein Diskussionsbedarf. Daher sollten sich die Stadträte noch einem mit dem zeitlichen Ablauf beschäftigen. Darüber muss der Gemeinderat in erster Linie abstimmen. Sollte dieser Antrag eine Mehrheit finden, beantrage die FDP/FW-Fraktion, dass