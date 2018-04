Donaueschingen Urkunden für sechs junge Ausnahmemusiker

OB Erik Pauly empfängt die Preisträger des Wettbewerbs "Jugend musiziert" im Rathaus.

Donaueschingen (bom) Im Wettbewerb "Jugend musiziert" gibt es seit Jahrzehnten Preisträger, die ihre musikalische Ausbildung in der Kunst- und Musikschule begannen. Deshalb nutzte OB Erik Pauly während einer kleinen festlichen Feierstunde die Gelegenheit, den Preisträgern aus dem Regional- und Landeswettbewerb zu gratulieren und ihnen die Urkunden zu überreichen.

"Die Musikschule ist eine tolle Einrichtung, die das Image von Donaueschingen als Musikstadt bereichert", lobte Pauly. Ein Instrument zu erlernen, präge fürs Leben und stärke Konzentration, Disziplin und Selbstvertrauen.

Schulleiterin Katrin Bleier sprach von einem guten, respektvollen Umgang miteinander und einer Leistungsdichte, deren Fundament während der Ausbildung auch dank der Anstrengungen der Lehrer gelegt werde. "Es ist für das Image der Musikschule von Bedeutung, parallel zur Breitenförderung einen Schwerpunkt auf die Talent- und Spitzenförderung zu legen."

Doppelter Preisträger ist in diesem Jahr Silvian Bauer, der mit einem "Scherzo Roman" für Posaune und Klavier des neuzeitlichen Komponisten Ionel Dumitru in der Altersgruppe III den ersten Preis im Regionalwettbewerb und den 2. Preis im Landeswettbewerb erhielt. Sein Lehrer ist Peter Stelzl.

Einziges Klavierduo

In der Altersgruppe I bis zu einem Alter von neun Jahren erhielten Laura-Marie Schröder und Markus Blenkle am Klavier den ersten Preis. Die beiden von Eri Ogawa-Listmann ausgebildeten Schüler hatten als einziges Klavierduo am Wettbewerb in Oberndorf teilgenommen.

Den ersten Preis in der Altersgruppe IV erhielt die von Lehrerin Marianne Kopp ausgebildete Isabel Keller. Verena Binder am Klavier und die von Hanlin Liang ausgebildete Maia Nele Dillmann an der Violine bekamen für ihr im Duo vorgetragenes Menuett in G-Dur den ersten Preis.