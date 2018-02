vor 47 Minuten SK Donaueschingen Tatütata sorgt für kuriosen Unfall

Quasi in eigener Sache sucht die Polizei Zeugen für einen Unfall, der sich am Dienstag gegen 14.35 Uhr in der Lehenstraße ereignet hat. Nach Polizeiangaben waren Beamte im Streifenwagen mit Sondersignal zu einem Einsatz stadtauswärts unterwegs.