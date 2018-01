Donaueschingen Stillstand für den Windpark auf der Länge

Bis zum Herbst liegen die Arbeiten für den Windpark auf der Länge auf Eis: Denn eine Rodungsgenehmigung gibt es erst, wenn der Petitionsausschuss getagt hat.

In den nächsten Monaten werden wohl auf der Länge keine Bäume gefällt. Was auch bedeutet, dass die Firma Solarcomplex ihren Windpark nicht so schnell realisieren kann. Eine Anfrage von FDP-Stadtrat Niko Reith brachte nun Gewissheit. Reith hatte einen Sachstandsbericht gefordert, da nun doch einiges passiert sei, seit der Gemeinderat zum letzten Mal informiert worden sei. "Eigentlich sollte ja schon im vergangenen Jahr gebaut werden und wir hatten im Haushalt auch schon Pachteinnahmen vorgesehen", so Reith.

"Wenn am 28. Februar die Bäume nicht liegen, dann fallen sie in der nächsten Vegetationsperiode nicht mehr", erklärte Bürgermeister Bernhard Kaiser. Doch die Forstrechtliche Genehmigung zur Rodung der 17 Hektar Waldfläche auf der Länge ist noch nicht ausgestellt. Und sie wird wohl auch noch auf sich warten lassen.

Der Grund sind die Petitionen, die beim Landtag eingereicht worden sind. Anfang Oktober hatte der Petitionsausschuss beim Umweltministerium eine Stellungnahme erbeten. Dort allerdings hatte man mehr Zeit verlangt. Eine Fristverlängerung wurde gewährt. Das Umweltministerium muss seine Stellungnahme erst Anfang Februar abgeben. Das bedeute aber auch gleichzeitig, dass der Petitionsausschuss frühestens am 1. März zusammenkommen könnte. Und so lange wird das Regierungspräsidium auch keine Genehmigung zur Rodung ausstellen. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass bis zum Herbst auf der Länge gar nichts passieren kann. "In nächster Zeit wird es keine Vorarbeiten im Forstbereich geben", erklärt Kaiser.

Außerdem habe sich die Firma Solarcomplex schon mehrfach bei der Bundesnetzagentur für eine Förderung beworben. "Aber sie konkurrieren mit Anlagen aus dem Norden", erklärt Kaiser. Bislang sei noch keine Ausschreibung gewonnen worden.

Ursprünglich wollte Reith in seinem Antrag noch mehr Fragen beantwortet haben. Allerdings soll es die Antworten erst in der der nächsten Sitzung geben, damit auch interessierte Bürger in die Sitzung kommen können.