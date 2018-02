Donaueschingen Steht gut da: Aasener Landjugend meistert ein tolles Jahr

Viel Lob bekommt die Landjugend bei ihrer Generalversammlung von Aasens Ortsvorsteher Horst Hall. Der Verein sei Bereicherung des Jugendangebots in der Ortschaft.

Eine "super Jugendarbeit" und gute Zusammenarbeit mit den anderen Vereinen in der Ortschaft macht die Aasener Landjugend, lobten Ortsvorsteher Horst Hall und die Vereinsvertreter in der gut besuchten Generalversammlung der Landjugend am Samstagabend.

Der Bericht von Schriftführerin Tanja Stolz, gut vorbereitete Vorstandswahlen und die Vorschau auf 2018 hatten das im Vorfeld belegt: Gut besuchte Gruppenabende, gemeinsame Unternehmungen von Eiscafé bis Kegeln, Besuch der Kreisveranstaltungen, der Bau eines Festwagens zum Kreiserntedankfest (KED) oder die Beteiligung am Aasener Dorffest. Bei der Aktion Dorfputzete belegte die Landjugend mit den meisten Beteiligten stadtweit den ersten Platz und wurde dafür vom Oberbürgermeister mit 100 Euro belohnt. Die Jugendgruppe steht mit ihrem Programm dafür, dass in Aasen für junge Leute einfach etwas los ist. Auch finanziell zeigt sich das mit einer guten Kassenlage, wie Lukas Hall belegen konnte.

Zudem konnten neue Mitglieder gewonnen werden. Derzeit zählt die Ortsgruppe 50 Aktive und etwa 95 passive Mitglieder. "Die Aasemer Landjugend hat ein tolles Jahr gemeistert", lobte Ortsvorsteher Hall im Rahmen der einstimmigen Entlastung des Vorstandes.

Die einstimmig ausgehenden Vorstandswahlen leitete Jörg Hettich vom Bund Badischer Landjugend. Dabei wurde Kathrin Wiehl als erste Vorsitzende im Amt bestätigt. Tobias Hall stellte sich nach fünf als erster Vorsitzender nicht mehr zur Wahl. Zu seinem Nachfolger wurde Marius Maus gewählt. Fabian Wiehl löst Raffael Wöhrle als zweiter Vorsitzender ab und Tobias Hall bringt sich künftig als Beisitzer ein.

Mit einer mit dem Landjugendwappen künstlerisch gestalteten Holztafel und dem Dank für fünf Jahre engagierte und zuverlässigen Einsatz wurde Tobias Hall aus der Leitungsverantwortung verabschiedet.