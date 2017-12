Stadtviertel "Am Buchberg": Bagger ebnen den Weg für die Zukunft

Vier Hektar des neuen Stadtviertels "Am Buchberg" werden im kommenden Jahr vermarktet

Bereits im OB-Wahlkampf vor vier Jahren war es das bestimmenden Thema: der Konversionsprozess. Und die Umwandlung des 14 Hektar großen Geländes, das einst den französischen Soldaten diente, in das neue Stadtviertel "Am Buchberg" wird die Stadt auch noch weitere Jahre beschäftigen – wenn nicht gar Jahrzehnte. Denn schließlich ist es ein Prozess, der für Donaueschingen eine einmalige Chance bietet. Denn ganz selten bekommt eine Kommune die Gelegenheit, ein Gelände dieser Größenordnung, das unmittelbar an die Innenstadt angrenzt, einer neuen Nutzung zuzuführen.

Bislang beschränkte sich die Entwicklung des neuen Stadtviertels lediglich auf das Papier: Planungen und Verträge. Doch nun kann jeder sehen, dass es losgeht: Denn die ersten Abbrucharbeiten haben bereits begonnen. Als Erstes war das Gebäude in der Villinger Straße dran, in dem es vor sieben Jahren gebrannt hat. Und das ist auch der Grund, warum es als einziges Gebäude an der Villinger Straße abgerissen wird. Durch den Brand war die Statik zerstört worden, eine weitere Nutzung war nicht mehr möglich. Neben diesem Gebäude sollen noch weitere 13 Häuser abgerissen werden.

Doch im Gegensatz zu früher kommt nicht die Abrissbirne zum Einsatz: "Wir trennen die unterschiedlichen Materialen fachgerecht", sagt Abriss-Spezialist Tim Schumacher, der mit seinem Bagger die Häuser in ihre Einzelbestandteile zerlegt. "Es ist ein richtiges Sezieren", erklärt er. Die unterschiedlichen Materialen werden auch gleich auf der Baustelle getrennt. Nur was nicht mehr verwendet werden kann, wird entsorgt. "Wir werden vieles für die eigentliche Erschließung nutzen können", sagt Jürgen Bühler von Breinlinger Ingenieure.

Die Erschließung wird dann im Frühjahr erfolgen, denn bis Ende März/Anfang April werden die Abbrucharbeiten andauern. Voraussichtlich im Spätsommer werden die Erschließungsarbeiten abgeschlossen sein, dann können 16 Grundstücke für Einfamilienhäuser vermessen werden. Anschließend kann der Verkauf starten. Schon jetzt gibt es wesentlich mehr Interessenten als Grundstücke. Deshalb sollen die Grundstücke im Losverfahren einen neuen Besitzer finden. Das Ganze wird natürlich ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, sodass voraussichtlich im Herbst die neuen Eigentümer feststehen.

Doch wenn dann auf den nördlichen vier Hektar die Eigenheimbauer zur Tat schreiten, ist der Konversionsprozess noch lange nicht abgeschlossen. Schließlich gibt es weitere zehn Hektar, die ebenfalls zu einem neuen Stadtviertel entwickelt werden sollen. Im mittleren Bereich werden hauptsächlich Mehr- und Reihenhäuser entstehen. Kaum ändern wird sich das optische Bild am Hindenburgring, denn die großen Kasernengebäude aus Sandstein stehen unter Denkmalschutz. Aber auch sie werden eine neue Nutzung bekommen. Das wird allerdings noch etwas Zeit benötigen.