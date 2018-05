Donaueschingen Stadtbus hält auch in Allmendshofen

Stadtbus hält auch in Allmendshofen

Unbekannte Scherzbolde habe in der Maiennacht dafür gesorgt, dass der südliche Donaueschinger Stadtteil Allmendshofen auch eine Anbindung an den blauen Stadtbus bekommt: Zehn slebst gebastelte Haltesäulen wurden dort aufgebaut

Wie würden sich da die Allmendshofener freuen, würde der blaue Donaueschinger Stadtbus auch etwas weiter draußen bei ihnen halten. Das tut er allerdings nicht. Zwar ist er über andere Verkehrsmittel dorthin angeschlossen, im südlichen Stadtteil gibt es jedoch keine Haltestelle. Wobei man korrekterweise sagen müsste: "Gab es."

Wie von Geisterhand hat Allmendshofen über die Nacht auf den ersten Mai zehn Haltestellen für den Stadtbus bekommen. Sich etwas Kritisches und Originelles einfallen zu lassen, das ist dort quasi schon Tradition. So wurde von den Scherzbolden prompt angemahnt, das der Stadtteil beim Buskonzept offensichtlich völlig vergessen wurde und ohne Haltestelle blieb. Die Retourkutsche gab es jetzt in Form dieses Maienstreiches.

Entlang der Friedrich-Ebert-Straße und der Riedstraße sind die blauen Haltestellen-Schilder an verschiedenen Plätzen prominent angebracht. Somit gibt es jetzt also die optimale Anbindung an die Kernstadt.

Der Vorfall hat übrigens eine weitere wichtige Bedeutung: Er zeigt, wie Maischerze eigentlich sein sollten: Kreativ und ohne Zerstörung.

