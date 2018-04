Donaueschingen Spielerischer Weg führt junge Musiker bis in die Jugendkapelle

Die musikalische Früherziehung der Stadtkapelle beginnt bereits im Kindergarten. Sie ist verbunden mit viel Fleiß und Spaß am Üben mit Instrumenten. Wohin das führen kann, stellte die Jugendkapelle zum Abschluss des Kinderkonzerts am Sonntagmittag im Foyer des Fürstenberg-Gymnasiums eindrucksvoll unter Beweis.

Die Schützlinge von Dirigentin und Musikschulleiterin Katrin Bleier überzeugten bei „Coldplay Classics“, „Smoke on the Water“ von Deep Purple, „Smooth“ von Carlos Santana und „Firework“ von Katy Perry. Die Kinder zeigte Geschlossenheit, Klangvolumen, Sicherheit und vor allem gute Laune und sichtbare Freude am Musizieren mit den verschiedenen Instrumenten. Mit 28 Akteuren präsentiert sich das Ensemble auch quantitativ in Hochform.

Auch hierbei gilt: Früh übt sich, was später mal ein guter Stadtkapellenmusiker werden will. Katrin Mummenthaler, aktive Musikerin und Musiklehrerin für elementare Musikpädagogik, holt den Nachwuchs bereits im Kindergarten ab und bringt den Mädchen und Jungen spielerisch das Singen und Sprechen, das Hören, das Bewegen und Tanzen sowie die musikalischen Grundbegriffe näher. Wie viel Spaß man dabei haben kann, demonstrierten die Kinder ihrem Publikum unter anderem mit dem Glockenspiel und bei einem Gummistiefeltanz.

In Kooperation mit der städtischen Musikschule erfolgt dann die Hinführung zum ersten Instrument – der Blockflöte. 14 Schulkinder brachte Musiklehrerin Susanne Weber auf die Bühne, die mit viel Freude den Ameisenboogie, den Affentanz, einen Swing und ein Stück im Westernstyle zu Gehör brachten. Wie alle anderen Akteure zuvor bekamen sie dafür viel Beifall.

Jugendleiterin Stefanie Burger bedankte sich bei den Verantwortlichen, den Kindern und den Nachwuchsmusikern für deren Engagement. „Obwohl wir dieses Mal kein festes Motto hatten, passte alles zusammen“, stellte sie zufrieden fest.

Im Anschluss an das Konzert durften die Mädchen und Jungen, ausgestattet mit einem Laufzettel, in den Klassenzimmern mehr als zehn verschiedene Blech- und Holzblasinstrumente sowie das Schlagzeug ausprobieren. Davon wurde rege Gebrauch gemacht.