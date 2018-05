Donaueschingen Ski-Winter macht die Donauschinger froh: Der SC 1900 sackt zahlreiche Medaillen ein

Der Skiclub zieht zufrieden Bilanz der Saison und bietet noch viel mehr: Wandern, Laufen, Radeln gehören auch zum Programm.

Donaueschingen – Ein Ganzjahresprogramm mit einer Fülle an Möglichkeiten der sportlichen Betätigung, viel Spaß und eine gehörige Portion Teamgeist sind Markenzeichen des Skiclubs (SC) 1900 Donaueschingen. Im vergangenen Jahr schraubte er seine Mitgliederzahl auf 496, wobei sich der Vorstand um Hubert Schlenker insbesondere über den Zuwachs an jungen Familien, Jugendlichen und Kindern freut. Hinzu kommen über 60 Rennläufer, die als Team mit dem zweiten Platz bei der Rennserie um den Wäldercup und mit dem zweiten Platz beim Steinwasencup einige renommierte Skimannschaften aus dem Schwarzwald hinter sich ließen. Alpinsportwart Thomas Haiz ist glücklich über den sportlichen Erfolg, der sich insbesondere auch bei den 220 Jugendlichen und Kindern bemerkbar in oberen Platzierungen ausdrückte. „Wenn die Winter immer so sind wie der letztjährige, ist mir um die Zukunft nicht bange“, bemerkte Haiz.

Der SC als Breitensportverein war im letzten Jahr auch mit seiner Wandergruppe aktiv. Wanderwart Hermann Stadel berichtete von 13 Tageswanderungen, einer Bergtour und einer Wanderwoche mit durchschnittlich 14 Teilnehmern. In zwei Wochen beginnt der SC mit dem Konditionstraining und seinen Inline-Aktivitäten. Zudem zählen Nordic Walking mit Ulrike Wolff, das Laufen und im Sommer das Ausdauertraining mit dem Rennrad oder Mountainbike zum festen Programmbestandteil. 14 Rennvelotouren leitete Erich Hargina. In guten Händen ist bei Reiner Wolff und Heinrich Kienzler die Ski-nordisch-Abteilung.

Die Langlaufkurse klassisch und im Skating-Stil sind gut belegt und in den Wettkämpfen schnitten vor allem die Nachwuchsläufer bestens ab. Vorsitzender Schlenker lobte die Mitglieder für ihr Engagement in den geselligen Veranstaltungen, die sich von der Mithilfe beim Schwarzwald-Marathon bis hin zu den Einsätzen am Herbstfest oder Brettle-Markt spannten.

Ein Glücksfall ist die Bereitschaft einiger Mitglieder, ihr Räumlichkeiten zur Lagerung von Rennmaterial und anderen Vereinsutensilien bereit zu stellen. Glücksfall Nummer zwei ist der vereinseigene Kleinbus, mit dem die Mitglieder vor allem im Winter problemlos ihre Lehrgänge, Rennen und Ausbildungen erreichen.

Die Neuwahlen ergaben ein einstimmiges Votum für Karin Holzer als zweite Vorsitzende. Schriftführerin ist Susanne Vetter. Gerhard Frank bleibt auch 32 Jahren nach seiner ersten Wahl der Leiter der Skischule. Beisitzer Skischule bleibt Jens Pfaff. Die Ski nordisch Abteilung ist bei Heinrich Kienzler in festen Händen. Der zweite Sportwart alpin heißt Hardy Neininger und in der Funktion als Beisitzer agieren Jana und Andreas Ewald.

Ehrungen

Auszeichnungen für jahrzehntelange Mitwirkung im Skiclub Doanueschingen gingen an Gerhard Frank (32 Jahre Skischule), Heiner Kienzler (35 Jahre Sportwart nordisch), Ulla Fleischmann-Frese und Thomas Frese (je 25 Jahre Mitglied) und Armin Schlenker (40 Jahre Mitglied). (bom)